Friedman: „România, mai sigură decât ţările din regiune, dar pericolul este intern, din cauza disensiunilor”

George Friedman este fondator și președinte al companiei Geopolitical Futures, specializată în previziune geopolitică. Anterior, a fost președintele Stratfor, o companie privată de inteligență globală, pe care a fondat-o în 1996. Friedman este autorul a șase cărți, printre care bestsellerurile The Next 100 Years, The Next Decade, America’s Secret War, The Intelligence Edge, The Coming War With Japan şi The Future of War. Este și consilierul principal al Corporației Gallup.

George Friedman s-a născut în Budapesta, într-o familie de evrei care au supravieţuit Holocaustului

„Poziţia românilor e simplă”, a scris recent pe site-ul Geopolitical Futures privind războiul din Ucraina, unde spune că România „este, poate, cea mai abilă din toată Europa de Est”.

George Friedman: „Geografia României îi plasează locaţia într-o regiune unde multe ameninţări complexe se pot materializa. Alte ţări ar putea să dezvolte o soluţie complexă, dar asemenea soluţii eşuează de obicei. Poziţia românilor este simplă: să nu facă nimic ce i-ar putea alarma pe vecini. Acum li s-ar putea părea românilor că este o complexitate în raţionamentul românesc. Acest lucru este adevărat, dar rezultatul final constant este acela de a face cât mai puţin posibil. Multe ţări fac cât de mult pot şi se bagă în necazuri. România face mai puţin. Vreau totuşi să precizez că sunt un outsider şi că ştiu că este diferit, stresant şi zgomotos să trăieşti într-o ţară”.

Întrebat de ce are România o atitudine diferită faţă de războiul din Ucraina în comparaţie cu celelalte ţări din Europa de Est, politologul a explicat:

„Cred că poziţia României în regiune este una solidă. România este o ţară mai mare decât cele mai multe ţări din regiune, iar teritoriul său este unul dificil de pătruns din punct de vedere militar. În plus, şi acest detaliu este vital, România are o relaţie strânsă cu Statele Unite. Iar Statele Unite văd poziţia României la Marea Neagră ca una extrem de importantă. În ultimele luni, lumea a văzut puterea militară şi economică a Statelor Unite ale Americii. În consecinţă, văd România ca fiind mai sigură decât celelalte ţări în regiune. Pericolul primar în România este cel intern, iar disensiunile interne din România duc la dificultăţi în luarea deciziilor”, a spus politologul american.

Va fi războiul din Ucraina unul pe termen lung?

George Friedman este convins că acest război mai mai sura câteva luni şi spune: „Războiul este acum unul de uzură, focalizat pe infanterie. Iar durata războiului va fi definită de abilitatea fiecărei părţi de a îşi înlocui pierderile şi de a îşi odihni trupele. Ucrainenii şi-au folosit o mare parte din rezerve.

Şi mi se pare că Rusia ar trebui să aibă rezerve mult mai mari ce ar trebui să fie vizibile, însă nu le vedem. Aşa că sunt două armate foarte obosite ce luptă una împotriva celeilalte. Dacă acest lucru este adevărat, războiul va mai dura doar câteva luni. Dar asta dacă estimările mele privind forţele sunt corecte”.

Ce spune George Friedman despre viitorul regimul lui Vladimir Putin

În opinia celebrului politolog, regimul lui Putin poate avea mari probleme, dar să nu uităm că regimul este, de fapt, Putin.

„Trebuie să facem o distincţie între Putin şi regim. Putin este liderul actual, regimul este structura de guvernare. În acest sens, regimul are mari probleme deoarece nu are principii clare de operare, nu are un proces clar de succesiune şi aşa mai departe. Aşa că regimul este, de fapt, Putin. Iar Putin va muri. Când va muri, doar Dumnezeu ştie, dar este o certitudine, iar Putin va lăsa în urmă un regim unde funcţiile fundamentale de guvernare lipsesc. Pentru Putin, viitorul nu există după moartea sa şi tocmai de aceea, în loc să lase principii clare şi o succesiune, moartea sa va duce la haos. Şi asta este una dintre slăbiciunile majore ale Rusiei”.

Strategul american, despre un colaps al Rusiei sub conducerea lui Putin

George Friedman est econvins de faptul că Rusia va rămâne o ţară săracă şi înapoiată cu un PIP care se află pe locul 86 la nivel global.

„Problemele fundamentale din 1991 nu au fost soluţionate. Rusia rămâne o ţară săracă şi înapoiată. PIB-ul său per cap de locuitor o situează pe locul 86 în lume. Armata sa este implicată într-un război complex. Rusia nu este o mare putere, ci o ţară de lumea a treia ce trăieşte din exportul bunurilor de bază, cu o bază industrială limitată şi o populaţie din care numeroşi locuitori din afara oraşelor mari au un trai foarte greu.

Uniunea Sovietică a supravieţuit datorită memoriei unităţii ruseşti în Al Doilea Război Mondial, iar percepţia era că este o superputere. Acest lucru a validat regimul până când a devenit clar că partidul nu putea rezolva problemele economice şi că inclusiv din punct de vedere militar era mai slabă decât se credea. Şi asta este şi condiţia de la ora actuală. 1991 a fost începutul declinului rusesc, nu sfârşitul său”, a concluzionat strategul american într-un interviu pentru Adevărul.