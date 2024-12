EVZ Special Strategie pentru dezvoltarea României. Ce planuri are Fundația Pro Economica







Avem tot ce ne putem dori, de la istoria bogată la cultură și până la poziția geografică strategică și resursele naturale. Avem terenuri fertile pentru agricultură și un potențial turistic enorm, prin intermediul peisajelor naturale de neuitat. România dispune de toate atuurile necesare pentru a deveni un lider regional și un actor important pe scena globală.

România are oameni dedicați care sunt gata să realizeze proiecte ce vor duce această țară în topul clasamentelor. Pare că avem tot ce ne trebuie. Totuși, un aspect important trebuie luat în calcul… avem nevoie de investiții. Avem nevoie de oameni ce se implică pentru a depăși clasicele bariere birocratice sau politice și care facilitează realizarea unor proiecte ce vor duce România la următorul nivel. Astăzi vom vorbi despre povestea Fundației Pro Economica și a omului din spatele acestei inițiative, Monika Kozma.

Dorință de schimbare

Orice inițiative importante pornesc de la oameni care vor să aducă o schimbare. Monika Kozma este fondatorul și președintele Fundației Pro Economica. Parcursul său a fost unul plin de reușite, toate acțiunile realizate fiind centrate pe ideea de a face o diferență în România. Imediat după Revoluție, familia sa a decis să plece din țară. Motiv pentru care aceasta și-a finalizat studiile la Budapesta, unde a obținut două diplome universitare, fiind specializată în administrație publică și economie. Încă din studenție, Monika Kozma a lucrat cu mai multe fonduri de investiții pentru realizarea de proiecte regenerabile.

„Pe vremea aceea, la începutul anilor 2000, energia regenerabilă încă era o chestiune nouă. Am început un proiect legat de un parc eolian în 2001 în Ungaria. Practic, pot să spun că primul parc eolian de mare capacitate din Ungaria este și copilul meu. L-am construit alături de investitori. Așa am ajuns în România în anii 2001- 2002, la București, la niște discuții legate de cum ar trebui să implementăm proiecte de energie regenerabilă și în România”, a explicat Monika Kozma.

Aceasta a dorit ca noul trend de energie regenerabilă să se dezvolte și în România. Din motive personale, s-a mutat înapoi în țară, dar a adus investitori unguri cu scopul de a dezvolta acest sector și a începe dezvoltarea mai multor proiecte.

Totul a pornit de la o strategie

Prin implicarea sa, Monika Kozma a început să cunoască oameni din lumea antreprenorială din România, legături care au dus-o spre ocuparea unor poziții bugetare. Aceasta a fost director de dezvoltare în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu și ulterior, a ocupat poziția de director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Mureș. Monika a luat parte la inițiativele de redeschidere a Aeroportului Transilvania din Târgu Mureș. De asemenea, a ghidat realizarea unor proiecte importante în satul său, Glodeni, precum construcția de noi fabrici și finalizarea unui parc fotovoltaic de mare anvergură.

De aici, a pornit dorința sa de a continua implicarea la nivelul țării pentru dezvoltarea unor proiecte importante. „M-am gândit ce aș mai putea să fac pentru țară. Lucrând și în administrația publică, m-am lovit întotdeauna de răspunsul <nu se poate>. Așa că am decis să fac ceva, să căutăm investitori, să generăm ceva”, a explicat Monika Kozma.

Astfel, a pornit la drum prin realizarea unei strategii de dezvoltare economică, inițial doar pentru județul Mureș. Ulterior, aceste planuri s-au extins, acoperind în prezent 16 județe din România. De la această strategie a pornit povestea Fundația Pro Economica, care în zilele noastre are un impact extrem de important la dezvoltarea afacerilor locale. „Dacă urmăm niște pași clari se poate crea un lanț valoric. Nu se poate finaliza nimic în timp scurt. Dar, putem crea niște investiții care să aibă un impact de lungă durată asupra regiunii. Practic, despre asta este Fundația Pro Economica”, a precizat fondatoarea fundației.

Astfel, pentru a facilita realizarea proiectelor și a strategiei, a apărut Fundația Pro Economica în 2017. „În ultimii șapte ani, investiții de 800 de milioane de euro au fost finalizate în zona noastră. Vorbim de cinci județe: Cluj, Bistrița, Harghita, Mureș și Covasna. Sper să putem continua munca și să avem fonduri. Avem deja rezultate foarte bune care arată că gândirea și strategia în sine au fost corecte”, a precizat fondatoarea fundației.

Agricultura și impactul său major

Acțiunile fundației se axează pe două domenii importante: turismul și agricultura. „Sunt două domenii complementare, care dacă se dezvoltă în paralel, atunci pot avea un impact major asupra economiei naționale: agricultura și turismul”, a precizat Monika Kozma.

La nivelul agriculturii, au fost realizate proiecte importante în scopul sprijinirii fermierilor. „Noi credem că agricultura românească încă este un domeniu în stare bună. Am sprijinit mai mult de 6.000 de fermieri într-un fel de program de minimis. Au cumpărat tractoare, animale și tot așa, pentru că noi credem că materiile prime sunt foarte importante, adică să avem o cât mai mare suprafață agricolă folosită, pentru că asta ar fi totuși un motiv pentru care și tinerii rămân în țară. Potrivit statisticilor, am reușit să introducem sute de hectare în folosință care erau lăsate în paragină”, a precizat președintele Fundației Pro Economica.

Astfel, dacă a fost susținută realizarea de materie primă, este necesar ca România să aibă și prelucrare autohtonă. Fundația a finanțat peste 100 de fabrici de procesare de lapte, de carne, de legume, pentru a permite realizarea procesului de modernizare și implementare de tehnologie. În toată această strategie, intervine și factorul uman, impactul adus de aceste proiecte la nivelul comunității. „Avem produse alimentare finale de bună calitate, care sunt realizate din materii prime produse de familiile ce trăiesc din agricultură sau din cultivarea legumelor. Integrarea părții de procesare a dus la crearea de locuri de muncă și susținerea tinerilor”, a precizat Monika.

Dezvoltarea turismului

La finalul acestui proces este rezultat un produs 100% românesc. Potrivit expertei, turismul poate contribui la vânzarea produselor autohtone. „Dacă atragem turiști din străinătate care cheltuiesc aici bani și care cumpără produsele noastre înseamnă că tot ce am reușit noi din punct de vedere economic să creăm aici rămâne acasă, deci rămâne profitul României practic”, a explicat fondatoarea.

Pentru dezvoltarea turismului, fundația a finanțat deja construirea a 9 hoteluri de 4-5 stele în Transilvania. „Ne dorim să avem o infrastructură cu standarde globale prin care regiunea să poată ieși pe piața globală. Acum avem tot ce ne trebuie, de la aeroporturi la unități de cazare de înaltă calitate”, a precizat Monika Kozma.

Un proiect de suflet al fundației este Festivalul gastronomic „Taste of Transylvania”, care se află la a treia ediție și a strâns în acest an peste 10.000 de vizitatori. De asemenea, în presa internațională, România s-a făcut remarcată pentru calitatea preparatelor autohtone. „Noi intenționăm să punem pe hartă Transilvania cu ajutorul gastronomiei, cu toată valoarea pe care o avem. Am avut și vizitatori din SUA, s-a format și o discuție despre o posibilă investiție”, a explicat fondatoarea Pro Economica.

50% din valoarea investiției

Cum funcționează întregul proces? Fundația deschide mai multe runde de investiții. Astfel, antreprenorii care doresc să dezvolte o afacere ce ar putea impulsiona creșterea economică a regiunii pot apela la finanțare. Pro Economica beneficiază și de o platformă digitală simplă și transparentă care oferă toate detaliile celor care doresc să aplice pentru finanțare. Potrivit planurilor Fundației, în 2025 vor primi finanțare alte 30-35 de proiecte care vor aduce o schimbare la nivelul României.

„Oferim 50 % din valoarea investiției, finanțare nerambursabilă. Mai mult nu se poate, fiindcă trebuie să ținem cont de Directiva Europeană pentru investiții. Avem și o limită conform legii de 7,5 milioane de euro. Față de procedura uzuală, noi analizăm și acele proiecte care nu sunt neapărat mature în momentul depunerii. Dar, avem evaluatori profesioniști care știu dacă o afacere este fezabilă sau nu. Beneficiarii trebuie să depună oferte de preț, planuri din care să reiasă clar partea tehnică și financiară, dar nu cerem studii, avize, proiecte tehnice, până nu suntem siguri că le oferim o finanțare”, a declarat fondatoarea.

Înaintea semnării contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să obțină toate autorizațiile și avizele necesare. De asemenea, acestea trebuie să prezinte sursa din care se vor obține fondurile proprii, practic restul investiției. „Noi facem totul împreună cu beneficiarul. Structura programelor noastre ține de a ajuta finalizarea investiției. Este de ajutor pentru ei să știe că au deja jumătate din bani asigurați. Noi ne dorim să creăm niște branduri românești care sunt destul de puternice pentru a ieși pe piața globală”, a explicat Kozma.

Susținere pentru economia românească

Activitatea Fundației Pro Economica și realizarea acestor investiții au contribuit foarte mult la economia românească. Doar prin plata taxelor și impozitelor s-a ajuns la sume importante. „Prin cheltuirea acestor bani și statul român a câștigat foarte mult, dacă vorbim doar de taxe, impozite și miile de locuri de muncă create”, a declarat Monika Kozma.