Chiar dacă SRI și SIE l-au încredințat că va obține un al doilea mandat și dormind, Klaus Iohannis trebuie să mai facă și el cîte ceva. Ceva ușor, în genul respingerii propunerilor de miniștri trimiși de Viorica Dăncilă la aprobare prezidențială în loc să meargă în Parlament. Definesc drept ușor, fără a presupune nici măcar efortul de a vorbi prin somn, deoarece răspunsul dat Vioricăi Dăncilă era de la sine înțeles. Cînd toată lumea se aștepta, potrivit anunțului făcut în 9 noiembrie 2019, să precizeze data cînd va merge în Parlament cu guvernul restructurat după plecarea ALDE din Coaliția de Guvernare, miercuri, 11 septembrie 2019, premierul susține o Declarație de presă pentru a anunța un lucru stupefiant: „În calitate de prim-ministru, am decis să nominalizez reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august.”

În hotarele aceleiași declarații Viorica Dăncilă anunță c-a trimis la Cotroceni, spre aprobare cele trei nominalizări, exprimîndu-și speranța ”ca de această dată domnul președinte Iohannis să acționeze ca președinte al României, nu drept candidat pentru această funcție, și să nu blocheze orice inițiativă de normalitate pentru România.” La un moment dat, mai precis, după ședința CExN de luni, 9 septembire 2019, Viorica Dăncilă părea decisă să meargă în Parlament cu noua formulă a Guvernului, altfel spus, cu un Guvern fără ALDE: „De asemenea, vreau să menționez faptul că am vorbit despre situația Guvernului la acest moment și am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat de multe ori că nu ne este teamă. Vom merge în Parlament astfel încât să obținem votul de încredere.” Indiscutabil, au fost multe momente în mandatul de președinte, mai ales în ultimul an, de cînd și-a anunțat candidatura pentru încă cinci ani la Cotroceni, cînd Klaus Iohannis a boicotat activitatea Guvernului, încălcînd grav Constituția. De data asta, Klaus Iohannis ar fi încălcat Constituția dacă ar fi semnat. Gestul de a propune pe posturile miniștrilor ALDE care și-au dat demisia alți trei lideri ALDE e perfect constituțional. Nu e constituțională modalitatea de a-i trimite președintelui spre aprobare.

Prin plecarea ALDE din Coaliția majoritară s-a schimbat structura politică a Guvernului. Propunerile de miniștri în locul celor plecați după ruperea Coaliției trebuie supuse Parlamentului. Viorica Dăncilă susține că respingerea Guvernului restructurat nu înseamnă căderea Guvernului. Firește, din punct de vedere strict constituțional, votul împotrivă nu duce la căderea Guvernului. Guvernul cade numai dacă trece o Moțiune de cenzură. Da, dar asta nu înseamnă că Guvernul nu trebuie să demisioneze dacă pică la examenul din Parlament care e votul de investitură. Plecarea partenerului de Coaliție care asigura PSD majoritatea în Parlament a fragilizat în chip enorm situația Guvernului. Fără examenul Parlamentului, care ar putea încheia criza politică fie prin reînvestirea Guvernului Dăncilă, fie prin prăbușirea acestuia, și înlocuirea cu un Guvern PNL, minoritar sau alcătuit din fragmentele întruchipate de partidele de Opoziție, Guvernul Dăncilă n-are cum să meargă mai departe.

Poate s-o ducă de pe azi pe mîine, ba chiar și pe poimîine. Lipsit de suflul dat de pipernicia capitalului politic, Guvernul va fi incapabil să ia decizii majore în administrarea țării. Dintre toate deciziile luate în ultima vreme de premierul Viorica Dăncilă cea cu propunerile trimise lui Klaus Iohannis e cea mai șuie. Era limpede că numirea unor lideri ALDE în locul unor foști miniștri ALDE nu înseamnă că ALDE a revenit în Coaliția majoritară. Din punct de vedere politic, Guvernul rămîne cu structura politică schimbată. De ce a făcut Viorica Dăncilă această manevră? Klaus Iohannis a acuzat-o c-a vrut să ocolească astfel votul din Parlament. La o primă vedere, gestul Vioricăi Dăncilă pare infantil. La o cercetare mai atentă, vom desluși o strategie în pregătirea votului din Parlament. Ne-o spune trecerea în revistă a pozițiilor adoptate de Viorica Dăncilă după decizia ALDE de a ieși de la Guvernare.

Luni, 26 august 2019, imediat după anunțul făcut de Călin Popescu Tăriceanu, Viorica Dăncilă postează pe facebook un text care debutează astfel: „PSD va merge înainte cu guvernarea țării și alături de noi vor veni toți cei din ALDE și Pro România care au curajul de a-și asuma acest proces, care înțeleg că fuga de responsabilitate și lașitatea nu vor duce niciodată România mai departe.” Această primă luare de poziție anunță strategia asumată de PSD, de Viorica Dăncilă pentru a face față loviturii date de Călin Popescu Tăriceanu. Decizia a fost luată de un grup restrîns din conducerea ALDE, fără consultarea membrilor partidului ( ceea ce e adevărat). Prin urmare, sînt mulți lideri ALDE, mulți parlamentari ALDE care se opun acestei decizii, optînd pentru o colaborare mai departe cu PSD. Acestor membri ALDE PSD le oferă posturile deținute pînă acum sau chiar noi posturi. Pentru ca strategia să dea roade era nevoie de exemple. Rămînerea Ramonei Mănescu în Guvern ca ministru de Externe a fost un exemplu răsunător de politică binevoitoare a PSD față de membrii ALDE care optează pentru alianța cu PSD.

Pe 30 august 2019, Viorica Dăncilă era în măsură să declare într-o conferință de presă: „Am discutat nu numai cu parlamentari ALDE, am prieteni în ALDE, oameni pe care îi respect foarte mult, care aveau îndoieli referitor la această ruptură cu PSD. Eu m-aș bucura dacă partenerii și colegii noștri timp de doi ani și jumătate s-ar întoarce.” Pe ce s-a bazat această strategie? Pe trezirea membrilor ALDE după șocul produs de decizia conducerii restrînse. Nu e vorba numai de șovăiala de a renunța la un post deja deținut, la care membrii ALDE trebuie să renunțe de dragul lui Călin Popescu Tăriceanu, dar și de confuzia totală care domnește la nivelul conducerii restrînse a partidului în legătură cu pașii de urmat. Mulți lideri s-au speriat de angajamentul secret al lui Călin Popescu Tăriceanu față de Victor Ponta pentru o alianță dacă nu chiar o fuziune cu Pro România.

Mulți lideri n-au înțeles în ce constă afacerea cu Mircea Diaconu sprijinit de ALDE în calitate de candidat independent la președinție. Nu puțini s-au întrebat de ce a refuzat Călin Popescu Tăriceanu oferta PSD de alianță cu locuri garantate la locale și la parlamentare. Lovitura dată de Viorica Dăncilă în cadrul acestei strategii a fost propunerea și impunerea la șefia Senatului a vicepreședintelui ALDE Teodor Meleșcanu. Aici PSD a dovedit o surprinzătoare inteligență politică, dînd semn pentru adversari că rămâne o forță în materie de lovituri politice. PSD trece peste tentația de a lua el locul la Președinția Senatului și-l dă lui Teodeor Meleșcanu. Nu numai că-l dă, dar i-l și asigură lui Teodor Meleșcanu.

Pentru mulți lideri ALDE e o dovadă că PSD vrea să meargă mai departe cu ALDE. Ruptura n-a fost produsă de PSD, ci de conducerea restrînsă a ALDE. Pe 7 septembrie 2019, Viorica Dăncilă e îndreptățită să declare: „În teritoriu, dar și la nivel guvernamental avem secretari de stat de la ALDE. În teritoriu avem mulți colegi de la ALDE care nu au vrut să își dea demisia și care vor să stea alături de PSD. (…) Noi nu am cerut să își dea demisia din ALDE și să treacă la PSD. Oamenii au hotărât și am văzut în spațiul public mai multe declarații în care membrii ai ALDE nu sunt de acord cu ieșirea de la guvernare. Cei care au vrut să rămână alături de noi le-am respectat această dorință. Sunt organizații ALDE care lucrează foarte bine cu organizațiile PSD în teritoriu. Nu am încercat să dăm afară pe cineva. Cred că trebuie să unim în jurul nostru cât mai multe forțe, nu să eliminăm dintre cei care ne sunt aproape.”

De ce a trimis Viorica Dăncilă la Cotroceni propunerile cu miniștri ALDE, deși știa că vor fi respinse? Pentru a dovedi din nou disponibilitatea PSD de a păstra alianța cu ALDE. Un semnal care, dacă nu va duce la ruperea ALDE, poate asigura în Parlament votul de investire al Guvernului PSD. Vreau să subliniez faptul că ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar în cazul în care nu obținem acest vot de încredere, Guvernul nu cade.

După Ședința CExN: domnul Tăriceanu știa despre modul în care este alcătuit Guvernul când e plecat cu PSD la guvernare. Dacă schimbam acum, venea cu alt motiv, apoi altul, cert e că ALDE a vrut să iasă de la guvernare și să se alieze cu Pro Romania. Doamna Mănescu rămâne în Executiv. Are proiecte în ministerul pe care îl conduce. Eu cred că a dat dovadă de responsabilitate. Dincolo de interesele din punct de vedere politic trebuie să avem în vedere ceea ce se întâmplă cu imaginea României pe plan extern și să asigurăm stabilitate pe plan intern. Din acest considerent doamna Ramona Mănescu a decis să rămână în Guvern. Bineînțeles că dacă alți miniștri vor decide acest lucru își vor continua mandatele.”

