Discursul lui Jean Stoltenberg la 70 de ani de creare a NATO. România, evocată în mesajul aniversar

Politica NATO extinde aria comună de pace și stabilitate și îmbogățește Alianța cu voci, experiențe și capacități noi, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg la un eveniment al Fondului German Marshall intitulat „NATO la extinderea a șaptezeci de ani după războiul rece și viitorul securității transatlantice”.





„Toată lumea își amintește un moment care definește generația lor. Momentul „unde-ai-fost-când”. Pentru generația mea a fost, fără îndoială, căderea zidului Berlinului.

Cu toții putem revedea imaginile istorice ale berlinezilor care dărâmau literlamente zidul cu ciocaul și dalta. Sau mâinile care se întind, ridicând prietenii și vecinii. Vindecarea decalajului care a distrus familiile de aproape trei decenii.

În timp ce acesta a devenit simbolul unei generații, semințele de liberate și democrație începuseră să înflorescă în Europa Centrală și de Est cu mult înainte. Prin proteste pașnice, mișcări populare și curajul nenumăraților bărbați și femei.

1989 a fost o perioadă de schimbare majoră. Comunismul și-a slăbit forța. Piețele și economiile se deschideau. Și dezarmarea nucleară ne-a făcut să ne simțim mai siguri. A fost cu adevărat triumful libertății și al cooperării, al oprimării și confruntării.

Anul acesta, nu numai că sărbătorim 70 de ani de la Înființarea NATO.

Suntem, de asemenea, mândri că ne alăturăm unui număr de aliați în atingerea unor praguri semnificative. Au trecut 20 de ani de când Republica Cehă, Ungaria și Polonia, 15 ani de când Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, SLovacia și Slovenia și 10 ani de când Albania și Croația și-au definit destinul.

Ei au ales să se alăture familiei în care au considerat că apațineau: familia NATO. O familie de națiuni libere, economii înfloritoare, aliați statornici. Această cale nu a fost întotdeauna ușoară. A cerut curaj politic, viziune și determinare, pentru impunerea unor reforme dificile și să depășească diviziunile istorice.

Aceasă abordare a „ușii deschise” a fost consacrată în tratatul fondator al NATO, Tratatul de la Washington. Și a rămas neschimbat de 70 de ani. Se bazează pe dreptul fiecărei națiuni de a-și alege propria cale, liberă și fără interferințe. Indiferenc cât de mici sau cât de mari sunt vecinii.

Pentru toți aliaii - vechi și noi - a adus o mai mare stabilitate și prosperitate, noi abilități și perspective, contribuții suplimentare la misiunile și operațiunile noastre comune și mai mulți aliați grupați, pentru a se proteja și apăra reciproc.

Acest angajament și o comunitate unică de nțiuni libere face cea mai de succes Alianță din istorie. Împreună suntem jumătate din puterea economică și militară a lumii. Există forță în numere, forță în diversitate.

De la crearea noastră, NATO s-a dublat în dimensiune, de la 12 membri fondatori la 30 de aliați în curând. În timpul meu de secretar general al NATO, am deschis cu bucurie ușa Muntenegrului în 2017, și Macedoniei de Nord pe care am invitat-o la masa noastră la începutul acestui an. Ușa NATO rămâne deschisă.

Continuăm să colaborăm cu cele trei țări aspirante, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Ucraina, pentru a le aduce mai aproape.

NATO a fost întotdeauna mult mai mult decât un scut defensiv. Am fost un simbol al speranței, un motor al reformei și un prim pas esențial spre integrarea în comunitatea europeană și internațională.

Alianțele nu stau în fața unor națiuni puternice și independente. NATO există tocmai pentru a asigura libertatea și prosperitatea în care țările și popoarele suverate pot să prospere.

Așa că, în timp ce lumea arată în 2019 diferit față de 1989 și multe preocupări exprimate de forțele instituțiilor și parteneriatelor internaționale, NATO rămâne o forță de schimbare pozitivă și o ancoră a stabilității.”, a fost discursul lui Jens Stoltenberg.

Halep, decizie FINALĂ! Simona a făcut anunţul ACUM

Pagina 1 din 1