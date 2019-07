În replică, Paul Stănescu a răbufnit şi a spus în şedinţă că alţi oameni conduc din umbră partidul, nu Viorica Dăncilă.

Paul Stănescu: „Important pentru noi e partidul, nu persoanele şi că ne spune doamna Dăncilă că îşi dă demisia dacă pierde. Să ne răspundeţi la întrebarea cu cine facem majoritate în Parlament ca să rămânem la guvernare. Din păcate, conducerea partidului nu mai este aici, în CEX, e în altă parte”.

Viorica Dăncilă: „Eu nu am vrut funcţia de premier, am fost izolată la Palatul Victoria. Nu am vrut să numesc pe nimeni şi să dau afară pe nimeni. Am fost în ţară cu Teodorovici, şi Pintea, şi Codrin şi Dragnea a dat ordin să nu mai vorbească niciun primar cu noi.

Pe mine mă interesează să câştigăm alegerile. Trebuie să ne asumăm greşelile. Voi ajuta fiecare coleg care are nevoie de ajutor. Avem nevoie de o majoritate parlamentară. Sper să fie cât mai solidă. Acest partid nu poate fi şantajat că se supără unul şi altul, îşi ia jucăriile şi pleacă, la fel ca Şerban Nicolae.

Ce vreţi? Să ies public şi să mă războiesc cu toţi? Când spui că comanda partidului e în altă parte, răneşti un sentiment. Eu mă las la dispoziţia CEX să ia ce decizie vrea. Am încercat să ne regrupăm, uite că nu reuşim. Ne-am omorât între noi cu orgolii”, informează România TV.

