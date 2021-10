Stenograme. Cum se decid restricțiile în România, în 15 minute. „Pe WhatsApp. Dar ce înseamnă online?”

Ședințele comitetului care hotărăște restricțiile ce se impun în județul Ilfov sunt susținute pe WhatsApp de un an și jumătate. Nu aceasta este neapărat problema, ci faptul că mulți dintre membrii comitetului nu cunosc nici regulile generale, nici rata incidenței infectării cu coronavirus, nu citesc nici hotărârile pe care urmează să le voteze.

Li se postează propunerile cu privire la restricții pe grupul de WhatsApp și se cere votul. Nu e deloc de mirare că nu puține au fost situațiile când hotărârile comitetelor județene nu au fost în concordanță cu cele ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Sursa citată a intrat în posesia unor conversații de pe grupul de WhatsApp unde se votează restricțiile și a publicat mărturii ale membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, care demonstrează bătaia de joc a autorităților la adresa românilor.

Cum se decide ce restricții se impun în județul Ilfov. „Ni se cere părerea pe WhatsApp”

Costin Ion Arvunescu, Directorul Executiv a Direcției Județene de Cultură Ilfov, unul dintre cei 47 de membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu a mai fost fizic la o ședință de o lună de zile. „Ni se cere părerea pe WhatsApp. Avem grup”, a spus acesta cu privire la hotărârile comitetului sau ale Prefecturii.

– Vi se cere părerea sau doar votaţi?

– Votăm pe WhatsApp, doamnă!

– Păi şi dacă cineva vrea să supună dezbaterii un anumit proiect, cum face?

– Păi ce proiect să dezbată? Se trimit propunerile de hotărâre de Consiliu Judeţean. Ni se cere „DA”, „ABŢINERE” sau „NU”.

– Asta spun, poate aveţi o idee mai bună.

– Ce idee să am, doamnă? Că şi aşa suntem stresaţi toţi din cauza asta. Nu e foarte bună. Stăm acasă. Ar trebui să mergem şi să consumăm o grămadă de combustibil zilnic, zilnic ca să fim face to face acolo la Prefectură toţi. O grămadă de combustibil şi de timp pierdut. Păi n-avem timp de aşa ceva. Corect?

– Câte decizii aţi votat anul acesta?

– Multe, doamnă. Pe toate le-am votat, aproape toate. Şi când eram în concediu, în Grecia, le-am votat.

– Aţi votat din Grecia?

– Da!

– Tare! Ce să zic?!

– Tare!

– Aţi votat vreodată împotrivă?

– Parcă o dată.

– Dar ce era în neregulă?

– Pă nu ştiu, nu mi-a convenit ceva cu copiii, cu situaţia, acum nişte luni.

– Ultima dată vă aduceţi aminte ce aţi votat?

– Păi… ordinea asta. Schimbarea ordinii. la şcolile din Ilfov că tot se carantinează, se schimbă modificările. Ieri! Ieri a fost.

– Care este incidenţa în Ilfov?

– Cred că e undeva la 10.

– Doamnă, pe mine mă interesează oraşul în care trăiesc eu. Nu pot să le reţin. Nu le citesc, nu le reţin pe toate.

– Dumneavoastră hotărâţi pentru mine. Cum să nu citiţi?

„Pe online. Pur și simplu. Nu știu”

Directorul DGASPC Ilfov, Bogdan Pantea, la rândul său membru al comitetului amintit nu știe cum să spună că, de fapt, votul se face pe platforma WhatsApp. „Pe online. Pur şi simplu. Nu. Nu ştiu. Nu înţeleg”, a răspuns acesta, întrebat fiind ce presupune concret votul online.

– Când aţi fost fizic la acest comitet? Când s-a întrunit acest comitet ultima dată?

– Fizic?

– Fizic. Da!

– Nu pot să vă zic o dată, pentru că nu-mi amintesc. Nu ştiu! Dar în online, sunt aproape zi de zi lucrurile astea.

– Dar ce înseamnă în online?

– Ne consultăm online şi supunem la vot diferite dispoziţii pe care le studiem cu toţii şi ne exprimăm punctul de vedere.

– În online aşa cum face copilul meu, pe Zoom, la şcoală?

– Online.

– Cum online? Nu înţeleg. Explicaţi-mi! Cum online? Adică vă vedeţi? Faceţi pe Zoom? Pe Meet? Pe Clasroom? Pe ce?

– Sunt mai multe posibilităţi. Adică nu e un singur tip de online.

– Cel pe care l-aţi folosit ultima dată.

– Pe online. Pur şi simplu. Nu. Nu ştiu. Nu înţeleg.

– Îi vedeţi pe membrii comitetului când faceţi pe online? Îi vedeţi acolo pe un monitor? Vă conversaţi cu dumnealor?

– Sunt momente în care se întâmplă aşa cum spuneţi dumneavoastră, sunt momente în care sunt doar audio. Nu e un singur tip de online.

– Audio? Adică faceţi conferinţă pe telefon sau cum?

– Un fel de teleconferinţă, ceva de genul ăsta.

– Care e sistemul de vot? Cum votaţi?

– Nu ştiu dacă e ok să răspund eu la întrebările astea.

„Ni s-au dat hotărârile și noi am răspuns. Ar fi imposibil să ne vedem fizic la Prefectură”

Directorul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov susține poziția directorului executiv al Direcției Județene de Cultură Ilfov – deciziile se iau online și nu în cadrul unei ședințe susținute în format fizic.

– Când aţi participat ultima dată la o şedinţă a acestui comitet.

– Chiar şi aseară. Ieri.

– Unde aţi participat? Unde aţi fost? Fizic?

– Aaaa. Nu fizic. Am avut online.

– Ce înseamnă online?

– Online pe WhatsApp.

– Păi are WhatsApp sistem de videoconferinţă?

– Am avut. Nu! Nu în sistem de videoconferinţă. Nu, dumneavoastră mă întrebaţi dacă am participat la Comitetul judeţean, nu?

– Da!

– Nu, am avut pe WhatsApp.

– Cum pe WhatsApp? Că nu înţeleg.

– Adică au fost formulate, ni s-au dat hotărârile şi noi am răspuns dacă suntem de acord, dacă ne abţinem sau dacă suntem împotriva hotărârilor.

– Materialele cu proiectele de hotărâre se postează pe grupul de whatsapp, le studiem, fiecare dintre noi, membrii CJSU, timp de o oră-o oră treizeci. După acest interval de timp, ne exprimăm votul cu „DA”, „ABŢINERE” sau „NU”, însoţit de nume şi prenume. Eu vreau să vă spun că uneori avem şi 2-3 şedinţe de comitet judeţean. Deci ar fi imposibil să ne vedem fizic la Prefectură.

– De câte ori v-aţi văzut anul acesta fizic la Prefectură în acest comitet?

– Nu pot să vă spun acum cu exactitate de câte ori ne-am văzut.

– O dată? De două ori? De 3 ori?

– De mai multe ori.

– De mai mult de 3 ori?

– Da. Cam 4-5 ori anul acesta.

„E o procedură care… Dar n-aş vrea să apar eu acolo citat”

Șefii instituțiilor care penalizează românii pentru nerespectarea hotărârilor votate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, din care și ei fac parte, se ascund după degete. Colonelul Bogdan Enescu, șeful Jandarmeriei, a precizat că a fost fizic la ședințe, însă nu a vru să intre în detalii și a cerut jurnaliștilor să înainteze solicitări în legătură cu nelămuririle lor la Biroul de presă.

– Vă rog să vă amintiţi când aţi fost ultima dată la o şedinţă a acestui comitet.

– Păi sunt atât de multe.

– Nu v-am cerut fiecare şedinţă.

– Păi sunt multe, trebuie să mă uit şi eu în arhivă pentru că le facem şi online, le facem şi cu prezenţă. Aproape zilnice sunt şedinţele.

– Dar ce înseamnă online?

– E o procedură care… Dar n-aş vrea să apar eu acolo citat, că nu sunt eu organizatorul. Detalii cereţi la ISU, că ei se ocupă. Eu sunt participant ca orice instituţie. Eu nu am nicio atribuţie pe convocare, pe organizare.

– Dumneavoastră nu votaţi în cadrul acestui comitet?

– Păi normal că votez.

– Eu practic acolo sunt invitat şi pun în aplicare, potrivit competenţelor legale, atribuţiile ce revin Jandarmeriei.

– De câte ori aţi fost invitat fizic la sediul instituţiei?

– De foarte multe ori, dar nu reţin acuma.

– Unde se fac aceste întâlniri?

– La sediul Prefecturii se fac.

– Şi când aţi fost ultima dată?

– Chiar acu’ două zile, nu ştiu. Deci, oricum a fost foarte recent.

– Dacă vreţi să vă întreb pe linie de Jandarmerie, dumneavoastră ce măsuri aţi aplicat în acest wekeend?

– Deci noi le-am. am încercat să luăm toate măsurile legale care trebuiesc aplicate în contextul ăsta.

– Nu mi-aţi răspuns la întrebare.

– Păi eu ce să le spun?! Să aplice măsurile legale, avem planuri de măsuri.

– Care măsuri?

– Măsurile legale! Măsurile legale!

– De unde?

– Din actele normative în vigoare.

– Când v-aţi întâlnit ultima dată în cadrul acestui comitet?

– Am să vă rog să luaţi legătura prin compartimentul de presă, pentru că sunt într-o videoconferinţă cu IGPR-ul şi toate detaliile le luaţi de la colega.

– Colega nu merge la acestea, de-asta v-am sunat.

– O să-i transmit eu toate detaliile necesare. Comunicarea se face prin biroul de presă.

Vot online după 15 minute. „Vorbesc 9 ore la telefon pe zi. Vă este milă de mine?”/ „Nu mă întrebați de restul”

Adjunctul ISU București Ilfov, Irinel Precup, vicepreședintele Comitetului Județean, recunoaște că ședințele se fac pe „sistem WhatsApp”.

– Comitetul se face pe sistem WhatsApp. Se transmit proiectele de hotărâri pe WhatsApp la toţi membrii, membrii le citesc şi membrii în urma citirii sunt de acord sau nu sunt de acord cu proiectul de hotărâre.

4 octombrie 2021. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov a emis două documente votate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, unul cu privire la măsurile anti-covid stabilite în localităţile ilfovene, al doilea cu privire la măsuri ce privesc şcolile din județ.

– Ordinea de zi a fost la 16.59 pusă pe WhatsApp şi la 17:13 minute am votat.

– Păi şi aţi avut timp să parcurgeţi aceste?

– Păi normal, noi cunoşteam. Noi cunoşteam datele referitoare pentru că noi îl facem, noi tehnoredactăm.

– Păi şi restul membrilor?

– Păi nu mă întrebaţi de restul.

– Nu vă supăraţi! Dumneavoastră îmi restrângeţi mie drepturile pe Whatsapp. Despre asta este discuţia!

– Ştiu, dar.

– Pe WhatsApp! Pe WhatsApp!

Dr. Teodor Negulescu, Director Executiv DSP Ilfov, se jură însă că nu există aşa ceva.

– Puteţi să-mi spuneţi când aţi fost convocat la ultima şedinţă la Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la Ilfov?

– Nu ştiu. Mereu sunt convocat. N-am ţinut socotelile astea.

– Nu. Când aţi fost fizic acolo?

– Păi mai mereu mă duc.

– La Prefectură?

– Da! Da! Da!

– Şi la ultima şedinţă de pe 4 octombrie aţi fost la Prefectură?

– Nu mai ştiu! Nu mai ştiu! Nu mai ştiu când am fost. Sunt peste tot, doamnă! Nu mai ştiu unde să mă duc!

– Domnul prefect mi-a spus că ţine aceste întruniri pe WhatsApp nu la Prefectură.

– Nu există! Comitetul, voturile se fac pe WhatsApp că nu o să votăm toţi acolo. Dar procedurile le facem toţi acolo şi apoi votul se face pe WhatsApp. Nu e normal să-l facem pe WhatsApp? Ne ducem toţi acolo? Vă daţi seama cât stăm prin oraş? Nu putem să pierdem timpul, să ne ducem până acolo toţi şefii de deconcentrate. Nu! E imposibil! Pierdem timpul! Plus că respectăm distanţarea socială! Pierdem timp! Eu nu am timp nici să respir! Sunt atât de obosit încât nu pot să mai respir! Vorbesc 9 ore la telefon pe zi. Vă este milă de mine?

– Păi mă certaţi?

-Vă întreb. Nu vă cert.

-Nu mi se pare în regulă ca acest comitet să se întâlnească de un an pe WhatsApp.

-Nu există aşa ceva. Comitetul se întruneşte ori de câte ori este nevoie. De câte ori este nevoie. Votul este pe WhatsApp.

– Domnul prefect mi-a zis că în luna septembrie s-a întrunit fizic doar o dată.

– De câte ori ne convoacă. Nu eu hotărăsc.

– Au fost mai multe convocări.

– De câte ori ne convoacă noi ne ducem acolo, nu eu hotărăsc. Domnul prefect hotărăşte de câte ori face şedinţa. Eu fac doar propunerile. Dacă le validează, le validează. Dacă nu, nu.

– Au fost nişte neconcordanţe în weekend. De-asta vă întreb. Guvernul dăduse o decizie, CJSU dăduse altă decizie. Oamenii nu mai ştiau, că e ora 18.00, că e ora 20.00.

– Da. Au fost nişte mici nelămuriri la început, dar s-au remediat.

– Nelămuriri care erau scrise în decizia CJSU Ilfov.

– Erau scrise. Nu ştiu eu. Nu ştiu totul. credeţi că sunt. O fi şi aşa, nu ştiu. O să vorbesc cu domnul prefect să-l întreb despre ce e vorba.

Problema e prezentă la nivel național

Prefectul Daniel Tudorel Zamfir spune senin cum decid ei pentru judeţul Ilfov.

– Există o convocare prin WhatsApp, pe grupul de WhatsApp al membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Se convoacă, se pun la dispoziţie documentele cu privire la proiectele de hotărâre puse pe ordinea de zi.

Fiecare membru analizează, comentează cu privire la eventualele modificări sau propuneri, se iau în discuţie modificările, propunerile respective, şi în final se exprimă votul prin mesaj cu „DA”, sau „NU” sau „ABŢINERE” cu privire la fiecare proiect de hotărâre.

– Şi puteţi să-mi spuneţi cât timp are la dispoziţie fiecare membru pentru studierea proiectelor de hotărâre pentru a da un vot?

– Pot să aibă mai mult timp la dispoziţie, pentru că sunt documente care sunt puse la dispoziţie cu mai multe ore înainte sau cu cel puţin o oră.

– Puteţi să-mi spuneţi când v-aţi întâlnit fizic în acest comitet judeţean pentru situaţii de urgenţă cu toţi membrii sau cu o parte dintre ei?

– Trebuie să vină majoritatea. Trebuie să existe o majoritate.

– Când a fost această majoritate întrunită fizic la Ilfov?

– O să verific… Luna trecută.

– Luna trecută, septembrie 2021?

– Da.

– Câte întruniri fizice aţi avut luna trecută?

– Una singură.

– Câte decizii aţi dat luna trecută?

– Sunt mai multe. Până acum avem 183 de hotărâri.

– Nu vi se pare un pic ciudat să daţi nişte hotărâri pentru 400.000 de locuitori pe WhatsApp? Adică nici măcar nu există o dezbatere?

– Există această dezbatere. Cum să nu existe?! Dacă sunt propuneri diferite se discută cu cei care sun implicaţi direct în verificare, în punerea în aplicare a hotărârilor şi aici mă refer la DSP, Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie. Cu aceştia ne întâlnim fizic.

– Fizic, au fost două şedinţe, una pe 26 iunie, una pe 1 iulie.

– Deci v-aţi întâlnit doar de două ori fizic anul acesta.

– Da.

– Şi, de votat cum aţi votat?

– Online.

– Cum?

– În sistem online.

– Aşa a lucrat şi Bucureştiul. Aşa lucrează şi celelalte comitete din ţară.