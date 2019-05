Confruntarea Carol al II-lea - Stelian Popescu: Un Bandit față în față cu un Mogul de presă. România lui Cristoiu

Grație contribuției aduse de Securitate la istoria literaturii române prin păstrarea manuscriselor în Arhivă, în 2000 au fost tipărite la editura Albatros, sub conducerea inegalabilei Georgeta Dimisianu, Amintirile lui Stelian Popescu. Marele gazetar interbelic, o instituție a epocii respective, și-a scris în 1940 memoriile.





Au venit Războiul, Lovitura de stat de la 23 august 1944, colonizarea rusească, rămînerea lui Stelian Popescu în străinătate și, evident, condamnarea în Procesul ziariștilor români acuzați de fascism. Manuscrisul a fost confiscat de autorități la o percheziție din 1945. S-a păstrat însă intact în Arhiva Securității, astfel că după 1989 a putut fi redat opiniei publice în totalitate, așa cum l-a lăsat autorul.

Volumul cuprinde, printre altele, un Document de excepție:

Stenograma audienței marelui ziarist la Carol al II-lea, petrecute prin iunie 1930, după venirea Regelui pe tron.

Stelian Popescu nu e un simplu jurnalist interbelic. Asemenea lui Pamfil Șeicaru, e director de Trust de presă, politician și activist civic împotriva Revizuirii tratatelelor de după Primul Război Mondial. Pentru înțelegerea Stenogramei trebuie să precizăm cîteva amănunte:

1. Carol al II-lea îl primește în audiență la puțin timp după revenirea în țară, prin Lovitura de stat care l-a dat jos de pe Tron pe fiul său, Mihai. Cîtă vreme noul Rege a fost în exil, Stelian Popescu s-a manifestat ca dușman al lui Carol al IIlea nu numai în postura de director, de proprietar și analist al Universului, dar și ca ministru al Justiției în Guvernele PNL Brătianu. După venirea lui Carol al II-lea, eveniment care a răsturnat întreaga scenă politică, foștii dușmani, din politică, dar și din presă, caută să se acomodeze cu noua realitate. Asemenea lui IG Duca mai tîrziu, Stelian Popescu e obligat să ia drumul compromisului pentru a supraviețui.

2. Adversarul Trustului Universul e Trustul Adevărul – Dimineața. Nu doar din punct de vedere publicistic, dar și din punct de vedere comercial. Chiar de la început, se distinge ostilitatea lui Carol al II-lea față de Stelian Popescu. Sub o minimă politețe, Regele dă curs reproșurilor față de Universul:

„Stelian: Să trăiți, Maiestate! Regele: Ce mai faci? – Mulțumesc, Maiestate, muncesc ca să scap de nevoi.

– Ai făcut o construcție frumoasă, mare; cît ești dator?

– Nimic, Maiestate.

– Cu ce ai făcut-o?

– Prin noi înșine, Maiestate, principiul lui Vintilă. – Tot nu te-ai lăsat de liberali?

– Nu am avut niciodată nimic cu ei, Maiestate. Eu nu sunt înscris în nici un partid.

– Nu ești înscris în nici un partid?

– Nu.

– Dar atunci cum ai fost ministru în guvernul trecut?

– Guvernul trecut a fost un guvern de coaliție. A fost în el și Lupu și Argetoianu, care nu erau liberali.

– Ei, lasă-i în pace!

– Ba da, au fost în el și 4 țărăniști.

– Bine, dar acela era guvernul lui Știrbey?

– Ce are a face. Vorba e că nu erau numai liberali. Liberalii au guvernat foarte bine, în orice caz nu ca acum; și, apoi, eu am intrat în guvern, pentru că mi s-a cerut în special de defunctul dv. tată, Regele Ferdinand.

– Eu nu aș fi primit.

– Dar dacă M.V. mi-ați cere acum un astfel de lucru și eu aș refuza, ce ați zice?

– Te-aș aproba.”

Pe același ton, mărturie a atmosferei tensionate, discuția se concentrează asupra proprietarului de Trust Stelian Popescu și nu asupra publicistului Stelian Popescu:

„Regele Carol al II-lea:

– Și nu ești dator nimic pentru construcție?

– Numai 20 de milioane, pe care le voi plăti anul acesta.

– Ce ai făcut acolo?

– Ateliere mari, spațioase, am adus mașini noi și am făcut și un local de administrație și redacție, cum nu se găsește decît rar și în străinătate.

– Ce politică faci acum?

– Politică națională și de ordine, ca întotdeauna.

– Nu a fost așa de cîtăva vreme.

– Poate aveți această impresie din cauza opoziției ce fac guvernului Maniu, pe care-l consider greșit în tot ce face și vătămător țării.

– Acum a plecat, a plecat guvernul Maniu. (...)

– Dar mai bine să te lași de politică. Vezi, eu te-am făcut să aștepți pînă ce am dat această audiență.

– Am crezut, Maiestate, că s-a întîmplat că erați ocupat cu alte treburi, nu ca pedeapsă. Căci de aș fi știut că era așa nu mai veneam aici.

– Nu ca pedeapsă, dar să înțelegi să nu mai faci politică.

– Eu nu am venit aici, Maiestate, cînd alții se îmbulzeau fiindcă am crezut că nu este necesar să vă fac declarații de credință cînd vă fac toți. Aduceți-vă aminte că în ceasul cînd nimeni nu mai era lîngă M.V. eu am venit la Milano și m-am pus la dispoziția M.V., dar nu m-ați primit.

– Atunci nu se putea face nimic.

– De atunci și pînă azi nici eu și nici «Universul» nu am schimbat linia de conduită față de dinastie.

– Ba da.

