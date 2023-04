Croaziere pe un râu neobișnuit cu navigația din România. Cum s-a născut, din nimic, o flotă de agrement. O idee de 1 Mai

Două vapoare de agrement pot fi văzut navigând pe râul Mureș, la Șoimuș, județul Arad. Turiștii sunt așteptați la o plimbare cu vaporul, unde vor asculta poveștile unui iscusit marinar, despre istoria râului Mureș, dar și cea a localității Șoimuș.

Primarul din Șoimuș, localitate din județul Arad, speră ca prin aceasta idee, turismul din zonă să se dezvolte foarte mult și astfel, bugetul comunei să crească și el simțitor.

În urmă cu 30 de ani, pentru cei mai în vârstă, în Șoimuș exista un vaporaș de agrement. Acum, primarul Mihai Gabriel Irimie a venit cu ideea ca pe Mureș, să aibă loc, din nou, plimbări de agrement cu un vaporaș. Iar pentru asta a cumpărat o mică ambarcațiune, care a fost botezată ”Stelar 1”.

Ideea a prins foarte bine iar turiștii au venit în număr foarte mare. Cum capacitatea lui ”Stelar 1” era mică, de doar zece locuri, primarul Irimie a venit cu o altă idee, și anume să mai cumpere încă o navă de agrement. Aceasta a venit de la Șantierul Naval de la Orșova, la începutul lunii aprilie 2023, și a fost botezată ”Stelar 2”.

”Acesta are o capacitate mai mare pentru a satisface cerințele celor cu autocare sau microbuze care ne vizitează comuna Șoimuș și vor sa facă o plimbare pe râul Mureș. An de an, acest proiect de pe malul Mureșului evoluează, comuna Șoimuș va deveni un punct important de atracție pentru turiștii care vizitează județul Hunedoara”, a declarat Mihai Gabriel Irimie, primarul comunei Șoimuș.

A fost construit un ponton

Pentru ca turiștilor să le fie cât mai ușor, Primăria Șoimuș a construit un ponton.

Excursiile încep într-un loc foarte aproape de autostrada spre Arad, și parcurg un traseu de câțiva kilometri pe cursul râului Mureș. Un bilet turistic este de 30 de lei pentru un adult, și de 15 lei pentru un copil.

Primăria Șoimuș a creat și o pagină pe o rețea de socializare, care se numește Vaporaș Șoimuș, cu scopul de a ușura comunicarea cu toți cei interesați de plimbări pe râul Mureș, scriu cei de la Servuspress.

Unul dintre turiștii care a navigat pe Mureș a scris un mesaj de apreciere, pentru această idee.

”Superba călătoria cu vaporașul dar și colaborarea cu amabila doamnă de la casa de bilete și domnul căpitan care ne-au spus în câteva cuvinte informații despre răul Mureș și despre localitatea Soimuș. Mulțumim pentru ziua frumoasa pe care ne-ați făcut-o!”, a scris Dina Tudorel.

Sursa imaginilor: Vaporaș Șoimuș