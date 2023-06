Stela Enache a fost pe punctul de a face închisoare. Suma modică pentru cartea artista risca să își piardă libertatea

Stela Enache a rămas în amintirea multor români datorită celebrei melodii „Ani de liceu”, piesă care este de peste trei decenii imnul liceeenilor. Aceasta nu este singurul cântec cu care Stela Enache s-a bucurat de un real succes. În repertoriul artistei se mai regăsesc și alte șlagăre celebre, printre care se numără „Să nu uităm să iubim trandafirii”, „Balada pescărușilor albaștri”, „N-ai să mă poți uita”, „Tangoul de demult” sau „Cum pot să te conving și ce să fac”. Artista a dezvăluit ce a însemnat pentru ea piesa „Ani de liceu”

„«Ani de liceu» este despre cum erau elevii atunci. Noi căutam frumosul și moralul. Acum totul este pe dos. Cred că se cântă încă pentru că… până la urmă sunt cei mai frumoși ani, indiferent cum au fost făcuți. Perioada liceului este practic cea în care nu ai nicio problemă, visezi cai verzi pe pereți și ți se aduce totul pe tavă acasă. Părinții alergă ca să facă rost de bani, ca să o duci tu bine iar tu ce trebuia să faci… eventual să înveți și să fii în trend”, a mărturisit Stela Enache.

Artista a făcut o serie de dezvăluiri despre cele mai grele momente din viața sa. O întâmplare din perioada comunismului va rămâne mereu vie în amintirea Stelei Enache. Cântăreața avea, în acea perioadă, foarte multe concerte în străinătate și mereu se întorcea din deplasările din afara țării cu diferite produse. De asemenea, au existat situații în care Stela Enache a rămas cu mai mulți bani din sumele câștigate din cântări și voia să se întoarcă cu ei în țară.

Stela Enache a fost pe cale să facă pușcărie

Cântăreața a vrut să se întoarcă în țară cu 10 dolari, iar acest lucru a putut să o coste libertatea. Stela Enache a fost pe cale de a face închisoare din cauza acestei sume modice. „Aveam voie să aducem diverse produse, pentru că cea mai mare parte din bani o lua statul. Era obligatoriu ca, în 24 de ore de la venirea în țară, orice valută să fie depusă. Povestesc pentru prima oară cum era să fac pușcărie pentru 10 dolari. 10 dolari, după ce prin mâinile mele au trecut găleți de bani!”.

Stela Enache a povestit că de ziua soțului ei a vrut să îi facă acestuia o surpriză și că a păstrat acei 10 dolari pentru un cadou. „Aveam 10 dolari și m-am dus la un shop din București. Acolo era un tovarăș care m-a reținut și m-a întrebat de unde am dolari și de ce îi am. Am încercat să explic, dar nu l-a interesat. A urmat un proces și multe alte lucruri, dar nu m-am lăsat intimidată”. Cu toate acestea, artista a reușit să scape din încurcătură fără să fie închisă.

Stela Enache a povestit și ce o menține încă fericită, după ce cel pentru care și-a riscat libertatea a murit în urmă cu 14 ani. „Fiecare lucru mărunt îmi aduce fericire. Nu avem voie să ne gândim la nu știu ce idealuri. Sunt mulțumită. Fericită aș fi fost dacă era și soțul meu lângă mine, dacă era toată familia. Este mersul vieții și nu au cum să schimbi, dar, trebuie să știi să ieși din stare și să nu te lași copleșit de probleme sau gânduri urâte”.