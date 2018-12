Stefano se reîntoarce la Napoli. Încă nu şi-a găsit MAREA IUBIRE. Oraşul este TAPIŢAT cu AFIŞE

Dacă e cineva care crede în iubire şi nu se dă bătut, ei, bine, acela este Stefano - director de bancă, provenind dintr-o veche şi stimată familie din Napoli. Din nou a reînceput tapiţarea întregului Napoli cu afişe cu: gentlemanul de modă veche, cu suflet nobil şi principii sănătoase, care caută iubire într-un fel insolit.





''Tu crezi în iubire? Eu, da!'', începe afişul domnului Stefano, presupusul director de bancă, acela care de ani de zile caută iubirea vieţii sale. ''O prinţesă de iubit'', tapiţând oraşul de afişe. Soţia pe care burlacul de aur o caută, trebuie să corespundă unor cereri foarte precise : 28-35 de ani, necăsătorită, cultă şi cu un serviciu important, ''avocată, medic, notar sau profesoară de liceu sau Universitate, etc.''.

Potrivit Leggo, Stefano, care are 45 de ani, este unul care a devenit un obişnuit al afişelor publicitare. În fiecare an, în luni diferite, bărbatul ''foarte iubitor'', reîncearcă şi invadează oraşul cu afişe mari, pline de inimioare, care au mereu acelaşi conţinut, doar vârsta i se schimbă. Cu toate că Stefano are standarde foarte ridicate, se arată dispus să evalueze via e-mail fiecare candidatură, femei care să fie ''cărnoase (nu grase) şi prospere (chiar dacă nu sunt prea drăguţe). Şi, bineînţeles, să nu fie vreo pierde-vară...

Cu ce se ocupa sotia lui Mihai Gadea! Uite cat de frumoasa este Aghata Kundri

Pagina 1 din 1