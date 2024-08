Social Creativitate sau strategie? Ștefania Kadima dezvăluie rețeta unei campanii de succes







Care este rețeta succesului? Pentru Ștefania Kadima este vorba de realizarea unor campanii ce au ca scop binele. Anul 2023 a fost unul plin de proiecte frumoase pentru Republika, o agenție de comunicare, cu ADN digital, condusă de Ștefania. Aceștia au dezvoltat proiecte de awareness și educaționale care vor să aducă o schimbare.

Campaniile Republika s-au remarcat prin creativitate și strategie bine pusă la punct. Astfel, omul din spatele agenției, Ștefania Kadima, a fost inclusă în cadrul Top 100 Femei de Succes, ediția 2024.

Campanii de succes

Proiectele Republika au avut ca scop dorința de a face bine. Un exemplu este campania „Împreună redăm strălucirea Grădinii Botanice în sezonul rece!". Cu această inițiativă, agenția s-a aflat printre câștigătorii Communication Awards 2024 (COMMA), la categoria „Best Launch Campaigns”.

„Campania a adus Grădinii Botanice peste 130.000 de vizitatori iarna trecută, într-un sezon în care media este, în general, de aproximativ 10.000 de oameni. Ne-am propus să redăm strălucirea Grădinii Botanice în sezonul rece, alături de Wonderful Lighting și suntem încântați atât de numărul mare de oameni, care au ales să facă vizibilă misiunea noastră, cât și de mobilizarea și impactul atât de mare din social media” a declarat Ștefania Kadima, Managing Partner Republika, într-un interviu pentru Revista Capital.

Anul 2024 a început în forță, cu multe proiecte de awareness și educaționale. „Unul dintre cele mai recent lansate proiecte este campania dezvoltată de Republika pentru KM Bine - Primul Pas Contează. În contextul în care statisticile la nivelul Uniunii Europene clasează țara noastră pe primele poziții atunci când vine vorba de numărul mare al accidentelor rutiere. Campania <Primul Pas Contează> își propune să încurajeze pietonii români să aleagă trecerea regulamentară și în siguranță a străzii, oriunde s-ar afla și oricât de grăbiți ar fi” a precizat Kadima.

Pandemia, o provocare și o lecție

Pandemia a adus probleme și provocări pentru multe domenii de activitate. Dar, Ștefania ne-a explicat că Republika a reușit să treacă peste impactul puternic.

„Pandemia și perioada de carantină a fost una dintre provocările cu care ne-am confruntat cu toții în ultimii ani. A fost un moment cu un impact puternic medical, dar și emoțional, social și economic. Nu pot spune că am rezolvat în vreun fel această mare provocare. Mai degrabă, am reușit să-i facem față și să ieșim cu bine din criză. Iar lecția pe care am învățat-o este una veche. Cel mai important este cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă și conștientizarea faptului că sunt foarte multe lucruri în afara controlului nostru” a explicat Kadima.

Rețeta succesului în carieră

Pentru a atinge succesul, trebuie să depui constant efort și să te bucuri de fiecare zi în care faci ceea ce iubești. „Glumesc de multe ori și spun că în advertising și comunicare avem în permanență oportunitatea de găsi soluții pentru tot felul de probleme și provocări. Trebuie să-ți creezi propria definiție a succesului. Să rămâi constant în efortul pe care îl depui, să devii mai bun în ceea ce iubești să faci” a spus Ștefania Kadima.

Dar, se pare că și partenerul de viață poate avea un impact asupra drumului tău. „În cazul meu, partenerul potrivit de drum, a contat și contează cel mai mult. De altfel, studiile recente chiar arată că cea mai importantă decizie care ne impactează viață nu este nici locul în care ne mutăm, nici facultatea pe care o facem, nici profesia pe care ne-o alegem, ci partenerul de viață cu care decidem să pornim în călătorie” a explicat aceasta.