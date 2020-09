1. Sunteți consilier local la Primăria Sectorului 4, înainte ați fost consilier general și ați avut și un scurt interimat la Primăria Generală a Capitalei. În acest context, putem deduce că această candidatură vine ca o etapă firească, să-i spunem, în parcursul dvs. politic și admistrativ?

Dacă ar fi sa vorbim despre un parcurs administrativ firesc, atunci vă pot spune că de la absolvirea Facultății de Științe Administrative din cadrul “Universității” București în anul 1999 și până în prezent mi-am dedicat viața profesională proiectelor care vizează dezvoltarea comunității.

Dacă ar fi să împart timpul petrecut în familie cu cel petrecut în Primarie, trag concluzia că familia este dezavantajată în schimb, cei care fac parte din familia sectorului 4, au la dispoziție un om care se implică în viața urbei cu toate resursele și puterea pe care le am de la Bunul Dumnezeu.

Nu urmăresc nicio carieră politică în funcții publice, cred că mai degrabă recunoașterea populară sta în ceea ce ai

realizat pe plan administrativ și nu politic. PMP-ul mi-a oferit șansa de a lucra într-o echipă de profesioniști iar oamenilor șansa de a-i putea ajuta!

2. Spre deosebire de alți candidați dvs. veniți și cu unele proiecte concrete pe care le-ați realizat în Sectorul 4. Este vorba de propuneri pe care le-ați avut în campania din 2016 și care au ajuns să fie puse în practică. E acesta un atu pe care îl aveți în fața electoratului?

Am venit în 2016 în fața locuitorilor sectorului 4 cu un program administrativ realist, bazat pe ce se poate face și nu pe vorbe goale, politicianiste. Dacă ar fi să vă spun cu sinceritate de ce am pierdut alegerile în 2016, vă spun simplu “Nu am știut să mint!”.

Nu o fac nici acum și nici în viitor pentru că prefer să fiu alături de oameni prin proiecte realiste decât să câștig cu proiecte mincinoase. Iar electoratul, sper eu, a învățat să distingă între adevăr și minciună, între un om care le promite “minuni” și unul care explică etapizat fazele de implementare ale unui proiect care să rezolve o problemă.

Am spus în 2016 că lărgesc bulevardele din sud (Strada Luică și Șoseaua Turnu-Măgurele), am făcut-o! Este un proiect petru care m-am bătut pe toate fronturile și care mi-a ieșit!

Am spus în 2016 că vreau înlocuire ghenelor de gunoi (celebrele “insule” de gunoi, cu tomberoane care deserveau blocurile de 4 etaje), am făcut-o!

Am spus că avem nevoie de locuri de parcare, de salubrizare făcută cu simt de răspundere, am îndeplinit și aceste proiecte!

Ideea este una simplă: să nu treacă nicio zi fără să îmbunătățești viața comunității.

3. Cum ați reușit să îi convingeți pe colegii din consiliu, de la alte partide, să vă susțină în cei 4 ani de mandat? Vă întreb acest lucru pentru că, odată ajuns primar, e foarte important să știți cum să negociați în continuare, inclusiv cu cei din Opoziție, pentru a pune în practică proiectele pe care le veți iniția.

Atunci când ai bunăvoință, bună-credință și o bună practică în proiectele administrative, totul se rezumă de la “vreau sa fac” la “fac”. Cred că experiența mea administrativă a fost cea care a unit mulți consilieri în jurul proiectelor pentru comunitate, explicându-le de fiecare dată că ceea ce numim “carnetul de partid” trebuie să rămână la intrarea în sala de Consiliu pentru ca în interior să nu mai gândim politic ci pragmatic.

Nu mă interesează bătăliile politice, intrigile dintre politicieni sau contrele politicianiste. Mă interesează dezvoltarea sectorului, crearea de oportunități practice pentru locuitori, într-un cuvânt un standard de viața ridicat, care sa ne facă pe toți să simțim că nu trăim doar pentru a plăti taxe și impozite atunci când ni se solicită ci să beneficiem de o

calitate a vieții pe măsura banilor pe care îi trimitem la stat, an de an. Asadar secretul este simplu: mai puțină politică, mai multă administrație!

4. Ați ales o campanie pozitivă, bazată pe prezentarea de proiecte și pe apropierea de oameni. Cum au reacționat locuitorii din sector la această abordare?

Nu aș putea să fac niciodată o campanie negativă, însemnând prin aceasta atacuri către adversarii politici. În fapt, nu-i consider adversari ci competitori pe cei care cer un vot de încredere pe 27 septembrie.

Sunt o persoana pozitivă, gândesc dezvoltarea sectorului prin proiecte și nu prin atacuri, mă bazez pe ceea ce am învățat în școală, pe informațiile din spațiul european și pe nevoile locuitorilor. Așa mi-am construit proiectul administrativ “Casa Ta, Familia Ta, Sectorul Tău” folosind acești piloni importanți ai vieții în a genera proiecte realiste.

În fapt, bazându-mă pe acest slogan și pe experiența administrativă pot spune că știu, vreau și pot să unesc oamenii pentru un singur scop: pentru a ne considera cu toții o mare familie!

5. Vorbiți în clipurile dvs.electorale despre schimbările care ar trebui să aibă loc la nivelul administrație locale. Spuneți că este important să fie aduși specialiști, oameni pregătiți în fiecare domeniu. La ce capitole este nevoie să fie schimbată resursa umană în Primăria Sectorului 4 și cum vă propuneți să faceți acest lucru?

Am un defect profesional de care nu pot scăpa: cred că în funcțiile publice trebuie aleși oameni competenti, după pregătire și pricepere și nu marionete politice! Experiența și pregătirea sunt totul! De aici și motivul pentru care, din păcate, multe administrații sunt blocate cu oameni care nu au știu despre cum se poate rezolva o problema, de “guralivi” politici, de habarniști care vor să devină “aleși locali”.

Acești oameni care încarcă spatiul public cu promisiuni înșelatoare nu au ce caută să facă echipa cu mine. M-am săturat și eu și locuitorii sectorului 4 de vorbe care amăgesc. Le-aș recomanda acestor “fripturiști” politici să pună mâna pe carte( în prima faza) și apoi să iasă mai mult pe teren printre oameni ca să afle adevarul. Știu că doare, dar asta este realitatea!

Primul lucru pe care îl voi face în Primărie după preluarea funcției de Primar al sectorului 4 este să analizez competențele fiecărui salariat și să implementez un regulament intern bazat pe eficientă și profesionalism. Nu voi lucra în mod cert cu puturoși și incompetenți!

6. Spuneți-ne trei motive pentru care duminică locuitorii Sectorului 4 ar trebui să vă dea votul?

Știu, vreau și pot să rezolv probleme, să dezvolt sectorul și să fac o mare familie din ceea ce numim acum comunitatea sectorului 4!

A venit momentul să alegeți un profesionist care să muncească pentru voi!