Ștefan Birtalan a fost înmormântat. Campionii Stelei și-au condus tunarul pe ultimul drum

Ștefan Birtalan, fostul mare campion al handbalului românesc a fost condus pe ultimul drum. Marele handbalist, în vârstă de 75 de ani, fost campion mondial, a murit luni, 27 mai.

Fostul mare campion, considerat cel mai bun handbalist al lumii, în anii '70 se afla internat la Spitalul Fundeni. El a suferit un transplant de ficat în urmă cu 16 ani și era spitalizat de mai mult timp.

Fostul mare handbalist a fost înmormântat miercuri, 29 mai. Colonelul Ştefan Birtalan a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea 3. El a fost condus pe ultimul drum de familie, de prieteni, dar și de foștii coechipieri și elevi. „Tunarul Stelei”, așa cum era cunoscut în anii săi de glorie, i-a avut alături pe mulți dintre foștii săi colegi de echipă.

La catafalcul lui Ștefan Birtalan au fost, între alţii, Cornel Oţelea, Radu Voina, Gheorghe Goran, Laurenţiu Roşu, Mihai Marinescu, Ştefan Orban,Vasile Stângă și Cristian Gaţu. De asemenea, foștii elevi de la echipa de handbal Steaua București și de la Națională, au depus coroane de flori.

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numărat cunoscuți oameni de sport. Între aceștia s-au aflat Titus Tărău, Remus Drăgănescu, Ovidiu Semen, Mihai Bocan, Daniel Georgescu. Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, şi secretarul general George Boroi au depus, la rândul lor, coroane de flori.

Ștefan Birtalan a murit luni, 27 mai, în jurul orei 6.00, la Spitalul Fundeni. Fostul mare campion era internat cu probleme de sănătate în unitatea spitalicească, de mai multă vreme. Marele handbalist a suferit un transplant de ficat în urmă cu 16 ani și era spitalizat.

În 2008, Ștefan Birtalan a suferit un transplant de ficat, după ce a fost diagnosticat cu virusul hepatitei C. La un an după intervenție fostul mare campion a vorbit despre problemele sale de sănătate.

„Totul a plecat de la o infecţie. M-am trezit cu o hepatită C cronică, un virus pe care nu ştiu de unde l-am luat. În timp, am ajuns la faza de ciroză hepatică. Când am depistat hepatita C, m-am şi lăsat de antrenorat. La mine fusese diagnosticat că virusul C acţiona de peste 20 de ani, fără să ştiu. Nefiind niciun medicament în lume care să trateze hepatita C, am urmat o serie de tratamente alternative, naturiste”, povestea Ștefdan Birtalan, pentru Evenimentul Zilei.