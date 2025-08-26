International Steagul american, incendiat lângă Casa Albă







Un bărbat a fost arestat marți, în apropierea Casei Albe, după ce a incendiat steagul american, la doar câteva ore de la semnarea unui ordin executiv de către președintele Donald Trump care vizează pedepsirea celor care recurg la astfel de gesturi, potrivit Newsweek. Incidentul a avut loc în parcul Lafayette, zonă supravegheată constant de autorități.

Potrivit Secret Service, incidentul s-a produs pe 25 august, în jurul orei 18:15, când individul a aprins un obiect inflamabil în imediata apropiere a Casei Albe.

Agenții au intervenit rapid și l-au reținut, ulterior predându-l Poliției Parcurilor, care are jurisdicție în zonă.

Reprezentanții Poliției Parcurilor au confirmat ulterior arestarea, precizând că persoana în cauză a fost acuzată de încălcarea reglementării 36 CFR 2.13(a)(1), ce interzice aprinderea focului în zonele protejate.

Gestul său a fost cu atât mai notabil cu cât a venit la scurt timp după ce Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care dorește sancționarea celor care ard steagul american.

Ordinul executiv semnat cu o zi înainte de incident contrazice o hotărâre a Curții Supreme din 1989, când, printr-o decizie strânsă, cu 5-4, instanța a stabilit că arderea drapelului reprezintă un act de exprimare protejat de Primul Amendament al Constituției, fiind încadrat drept discurs simbolic și politic.

Judecătorul William Brennan, autorul opiniei majoritare, a susținut în acel moment că statul nu poate interzice manifestările doar pe motiv că ar putea fi ofensatoare pentru anumite persoane.

This is replacing a previous post: A Veteran was detained outside of the White House by Secret Service after burning an American flag. pic.twitter.com/kXL5gPc2aj — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 26, 2025

ONG-urile pentru drepturile civile susțin că o asemenea măsură ar putea fi interpretată ca o restricționare a libertății de exprimare.

Gestul din Lafayette Park ar putea accelera dezbaterile politice și juridice privind statutul steagului american ca simbol național și limitele libertății de exprimare.

Dacă ordinul prezidențial va fi pus în aplicare, este de așteptat să fie contestat imediat în instanțe federale, ceea ce ar putea duce la un nou proces de referință la Curtea Supremă.

Dincolo de aspectul juridic, evenimentul scoate în evidență polarizarea societății americane și tensiunile politice amplificate într-un an electoral.