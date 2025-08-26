International

Steagul american, incendiat lângă Casa Albă

Steagul american, incendiat lângă Casa AlbăVeteran foc steag / sursa foto: captură X
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un bărbat a fost arestat marți, în apropierea Casei Albe, după ce a incendiat steagul american, la doar câteva ore de la semnarea unui ordin executiv de către președintele Donald Trump care vizează pedepsirea celor care recurg la astfel de gesturi, potrivit Newsweek. Incidentul a avut loc în parcul Lafayette, zonă supravegheată constant de autorități.

Incendierea steagului american, lăsată cu arestare

Potrivit Secret Service, incidentul s-a produs pe 25 august, în jurul orei 18:15, când individul a aprins un obiect inflamabil în imediata apropiere a Casei Albe.

Agenții au intervenit rapid și l-au reținut, ulterior predându-l Poliției Parcurilor, care are jurisdicție în zonă.

Reprezentanții Poliției Parcurilor au confirmat ulterior arestarea, precizând că persoana în cauză a fost acuzată de încălcarea reglementării 36 CFR 2.13(a)(1), ce interzice aprinderea focului în zonele protejate.

Trei ani într-o temniță din Tiraspol. Pogorlețchi, pedepsit pentru curajul de a critica regimul
Trei ani într-o temniță din Tiraspol. Pogorlețchi, pedepsit pentru curajul de a critica regimul
Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare
Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare

Gestul său a fost cu atât mai notabil cu cât a venit la scurt timp după ce Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care dorește sancționarea celor care ard steagul american.

Ordin prezidențial contestat și reacții legale

Ordinul executiv semnat cu o zi înainte de incident contrazice o hotărâre a Curții Supreme din 1989, când, printr-o decizie strânsă, cu 5-4, instanța a stabilit că arderea drapelului reprezintă un act de exprimare protejat de Primul Amendament al Constituției, fiind încadrat drept discurs simbolic și politic.

Judecătorul William Brennan, autorul opiniei majoritare, a susținut în acel moment că statul nu poate interzice manifestările doar pe motiv că ar putea fi ofensatoare pentru anumite persoane.

ONG-urile pentru drepturile civile susțin că o asemenea măsură ar putea fi interpretată ca o restricționare a libertății de exprimare.

Consecințele posibile asupra simbolului steagului american

Gestul din Lafayette Park ar putea accelera dezbaterile politice și juridice privind statutul steagului american ca simbol național și limitele libertății de exprimare.

Dacă ordinul prezidențial va fi pus în aplicare, este de așteptat să fie contestat imediat în instanțe federale, ceea ce ar putea duce la un nou proces de referință la Curtea Supremă.

Dincolo de aspectul juridic, evenimentul scoate în evidență polarizarea societății americane și tensiunile politice amplificate într-un an electoral.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:09 - Trei ani într-o temniță din Tiraspol. Pogorlețchi, pedepsit pentru curajul de a critica regimul
08:59 - Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare
08:50 - Ceasurile lui Putin. Cât valorează și care sunt cele scumpe modele. Liderul de la Kremlin a renunțat la ceasuri de un...
08:45 - Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe o insulă britanică
08:40 - La Casa Albă, între supărarea lui Macron și grimasele doamnei Meloni
08:31 - Calculul pensiilor private după legea nouă. Diferențe uriașe care afectează milioane de români

Proiecte speciale