STB a găsit o scuză pentru vatmanul agitat care a agresat o femeie

Un vatman din Capitală a fost filmat în timp ce agresa un călător, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. Mai exact, conducătorul de tramvai a stropit o femeie cu suc, dar a și înjurat-o ca la ușa cortului după ce aceasta ar fi cerut să se dea drumul la aer condiționat în tramvai.





În urma incidentului, foarte mulți cetățeni care folosesc mijlocul de transport în comun au comentat că această formă de intimidare este una frecvent folosită de șoferii STB.

„Așa fac! Te stropesc cu apă sau cu ce or avea ei in sticlele alea. Am vazut de multe ori situații de genul acesta. Nici nu ai cum să te duci la poliție dacă nu ai o filmare, pentru că acel lichid se usucă sau pur și simplu nu ai cum să dovedești dacă în sticlă e suc, apă sau urină!”, spune un cetățean.

Între timp, STB a trimis un comunicat de presă în care a strecurat și câteva săgeți: „Modul în care călătorim depinde de fiecare dintre noi”.

"Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public, potrivit cărora un conducător de tramvai ar fi stropit cu apă sau cu suc un călător, în urma unei discuţii în contradictoriu cu privire la căldura din vehicul, Societatea de Transport Bucureşti - STB SA face următoarele precizări: pentru STB SA este o prioritate asigurarea unor condiţii civilizate de transport, iar modul în care călătorim depinde de fiecare dintre noi; tramvaiul care apare în fotografiile publicate este un vehicul care nu beneficiază de sistem de climatizare; STB SA regretă incidentul creat, iar directorul general a dispus cercetarea disciplinară a conducătorului de vehicul, precum şi identificarea împrejurărilor în care acesta s-a produs", se arată într-un comunicat transmis de Societatea de Transport Bucureşti.

