Istoria Status Quo incepe in 1962, cand doi pusti, Francis Rossi si Alan Lancaster au pus bazele formatiei The Scorpions, formatie care ulterior si-a schimbat numele in The Spectres urmat de The Status Quo in ’67 si apoi de Status Quo in 1969. Este formatia rock cu cele mai multe piese in Top UK, avand peste 60 de melodii, dintre care 22 au ajuns in Top 10 UK Singles Chart. Ca stil muzical, Status Quo nu poate fi definita, avand influente de la Hard Rock si Psychedelic rock pana la Boogie Rock si Blues. In cei 56 de ani de activitate au lansat 32 de albume si au petrecut peste 200 de saptamani in UK Singles Chart, mai mult decat The Beatles si multe alte formatii etalon.

Au primit in 1991 Birt Award pentru Contributia Remarcabila Adusa Industriei Muzicale Din formatia care a pornit la drum in 1962, Francis Rossi este in continuare chitaristul si solistul trupei, artistul avand doar 13 ani cand a pus bazele trupei alaturi de care si-a petrecut practic toata viata. Nucleul trupei este neschibat din anii ’80, recent vanind alaturi de formatie Richie Malone la chitara ritm si Leon Cave la tobe.

In momentul de fata Status Quo inseamna:

Francis Rossi – voce, chitara

Andy Brown – voce, clape, chitara ritm

John Edwards – bass, voce

Leon Cave – tobe

Richie Malone – chitara ritm

Status Quo ramane una dintre cele mai longevive formatii ale scenei rock internationale, formatie care a influentat la randul ei generatii de noi artisti si care va continua sa faca acest lucru.

Biletele au urmatoarele preturi:

– VIP (cu loc) – 250 lei in earlybird, 280 lei in presale si 300 la intrare + taxe 10 lei

– Teren (fara loc, in fata scenei) – 160 lei in earlybird, 180 in presale si 200 la intrare + taxe 10 lei

– Acces General (cu loc) – 119 lei in earlybird, 139 lei in presale si 150 lei la intrare + taxe 10 lei

Perioada earlybird este limitata la primele 500 de bilete.

Pentru biletele „cu loc” accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane.

Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet.

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM

Te-ar putea interesa și: