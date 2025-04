Monden Starul adorat de femei, dar care n-a purtat niciodată verighetă. Secretul ascuns al unui etern burlac







Pe 25 aprilie 2025, Al Pacino, unul dintre cei mai emblematici și influenți actori ai cinematografiei mondiale, a împlinit 85 de ani. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, Pacino a redefinit arta actoriei și a lăsat o amprentă de neșters în istoria Hollywood-ului.

Născut în 1940, în cartierul East Harlem din New York, într-o familie de imigranți italieni, Pacino a crescut în South Bronx, într-un mediu modest, alături de mama sa, după ce părinții săi au divorțat.

De mic a fost atras de scenă și și-a descoperit pasiunea pentru teatru în anii adolescenței.

A urmat prestigioasa Actors Studio, unde a fost format de legendarul Lee Strasberg, mentorul care avea să-i influențeze profund stilul actoricesc bazat pe metoda „Stanislavski”.

Femeile din viața lui Pacino

De-a lungul anilor, Al Pacino a avut relații cu femei celebre, dar nu s-a căsătorit niciodată.

Printre iubirile sale se numără Diane Keaton, colega sa din trilogia „Nașul”, Beverly D’Angelo, cu care are doi copii, și Lucila Solá, actrița argentiniană cu care a avut o relație timp de mai mulți ani.

Pacino a explicat într-un interviu că nu a simțit niciodată nevoia de a se căsători, considerând că viața sa a fost mereu dedicată artei și carierei.

„Nu am simțit că trebuie să mă căsătoresc. Am fost mereu concentrat pe ceea ce fac, iar relațiile mele au fost importante, dar nu am simțit că trebuie să le oficializez”, a spus el.

De la „Nașul” la „Scarface” și „Scent of a Woman”

Cariera lui Pacino a luat avânt în anii ’70, când a fost distribuit în rolul lui Michael Corleone în capodopera „The Godfather” (1972), regizată de Francis Ford Coppola.

Alegerea sa a fost inițial contestată de studiourile Paramount, dar interpretarea sa magistrală a transformat filmul într-un fenomen cultural, iar pe Pacino într-un superstar internațional.

După succesul „Nașului”, Pacino a continuat să impresioneze în filme precum „Serpico” (1973), unde joacă un polițist integru într-un sistem corupt, „Dog Day Afternoon” (1975), o poveste reală a unui jaf bancar ieșit din comun, și „Scarface” (1983), unde a interpretat rolul memorabil al lui Tony Montana.

În 1993, Pacino a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal datorită interpretării sale din „Scent of a Woman” (1992), unde a jucat un fost ofițer orb, într-un rol care i-a adus aprecierea criticilor și a publicului.