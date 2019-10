Deși Florin Cîțu, propunerea PNL pentru ministerul de Finanțe declara în septembrie că „programul Start-Up Nation este o pierdere neînchipuită de bani” și că „trebuie eliminat”, guvernul susținut de către Klaus Iohannis a decis să continue proiectul creat de social-democrați, cu o mențiune.

Start-UP Nation, criticat și acceptat de către Cîțu

„Eficientizarea programului Start-UP Nation, punând accent pe inovare, noi tehnologii și performanță antreprenorială”, au notat cei de la PNL în programul de guvernare.

Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a declarat că inițiativa PNL nu este chiar o noutate.

„Noi am avut foarte multe consultări cu antreprenori și consultanți în ultima vreme. Eu am să le las o propunere de ordonanță de urgență în minister, o grilă de punctaj, astfel încât dacă doresc să continue Start UP Nation, să o facă imediat și este ca o urmare a discuțiilor pe care le-am avut. Nu este un element de noutate, nu l-a inventat PNL-ul astăzi. Este urmare a acestor discuții”, a declarat Oprea în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Start-Up Nation 2019 | Ștefan-Radu Oprea: „Ideea este generoasă”

Ministrul din Cabinetul Dăncilă prezintă deschidere pentru inovare și totodată, subliniază dificultatea implementării inițiativei.

„Ideea este generoasă în sensul că industria 4.0, digitalizarea sunt de viitor. Ceea ce este complicat este că trebuie să o transpui în coduri CAEN. Cum faci acest lucru, cum faci un criteriu? A fost o idee în ediția 2017 de încurajarea tehnologiilor și acolo a fost o idee în care criteriile erau ca echipamentele să nu fie mai vechi de 3 ani, dar asta nu înseamnă inovare. Cum transformi într-un criteriu măsurabil inovarea? E dificil”, a completat Ștefan-Radu Oprea.

Start-Up Nation 2019 | Ștefan-Radu Oprea: „Ideea este generoasă”

Ștefan-Radu Oprea a dezvăluit și concluziile la care s-a ajuns în urma discuțiilor purtate cu antreprenorii și consultanții în ultimele săptămâni.

„Start UP Nation este un program care trebuie să continue. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am îmbunătățit (…) Vă spun acum temele principale care au reieșit din discuțiile cu antreprenorii și consultanții. 1. Codurile CAEN mai precise, pe direcția de competitivitate, unde există potențialul de a aduce valoare adăugată mai rapidă, mai mare – cum s-a întâmplat în IT de exemplu; 2. Ideea cofinanțării, care a apărut în București, Brașov și Timișoara; 3. Educația antreprenorială, la care țin foarte mult”, a dezvăluit ministrul pentru Evenimentul Zilei.

Te-ar putea interesa și: