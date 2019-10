Radu-Ștefan Oprea, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei că face eforturi susținute pentru ca noua ediție să fie lansată în această toamnă. „Suntem în consultări. Am avut întâlnire cu Consiliul Consultativ Întreprinderi Mici și Mijlocii, care avizează programele noastre, am avut întâlnire cu antreprenori din Timiș, la Brașov. Voi avea o întâlnire și cu consultanții”, a declarat Ștefan-Radu Oprea. Totodată, ministrul este ferm convins că viitorilor oamenilor de afaceri și se va pune la dispoziție grila de finanțare în câteva săptămâni: „Grila va fi gata până la sfârșitul lui octombrie cel mai probabil, pentru că vreau să avem și procedurile foarte clare”.

Schimbări majore

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pregătește modificări pentru Start-Up 2019. În acest sens, Radu-Ștefan Oprea a dezvăluit care sunt punctele puse în dezbatere: „Avem în discuție educația antreprenorială, să punctăm mai mult ideea de educare a antreprenorului – o chestiune la care țin foarte mult. Altă idee care a fost ridicată în toate discuțiile a fost cea de cofinanțare – dacă vii cu cofinanțare, te implici mai mult și poți avea rezultate mai bune. Se poate întâmpla să-i încurajăm pe cei care au businessuri deschise. Au propus alții o mai bună departajare a codurilor CAEN, adică să nu mai fie toate serviciile, ci câteva. Alții au spus <<dați doar pentru tineri, pentru că ne adresăm lor>>. Dar debutul în afaceri nu ține de vârsta biologică în 2017-18, 50% dintre aplicanți sunt până în 35 de ani, iar restul, peste. Criteriul legat de București-Ilfov a mai apărut în dezbatere… Toate au și plusuri, și minusuri. De aceea e nevoie de această dezbatere și nu numai față în față, ci inclusiv pe forumurile social media le avem”, a dezvăluit ministrul din cabinetul Dăncilă.

Evenimentul Zilei a adus în atenția ministrului și subiectele controversate legate de dezavantajul afacerilor concepute pentru zona București-Ilfov în ceea ce privește posibilitatea de a primi finanțare, respectiv afacerile vândute „la cheie” pe internet.

Legat de prima temă, ministrul spune că o astfel de prevedere în program este imperativă: „Am și fost în zona Timișoara, Brașov, ei au avut mai multe finanțări, dar de ce am ajuns la acest criteriu? Pentru că ideea Start-Up Nation este de a încuraja spiritul antreprenorial, de a-l dezvolta acolo unde este mai puțin prezent. În 2016 eram în ultimul loc în Europa, 2,2 companii la suta de locuitori. Doar 3 zone în țară sunt peste medie: București, Ilfov și Cluj. Și anul acesta, numărul de companii înființate este mai mare ca în celelalte zone, deci dacă am finanța cu precădere în zonele acestea, spiritul antreprenorial va fi dezvoltat acolo unde deja funcționează”.

Radu-Ștefan Oprea neagă fenomenul afacerilor vândute „la cheie”

În ceea ce privește afacerile scoase la vânzare pe site-urile de anunțuri, Ștefan-Radu Oprea spune că acest lucru nu este o chestiune alarmantă: „Acesta nu e un fenomen, ci un lucru fals. Da, sunt afaceri care au apărut și pe OLX, dar au fost consultări anul trecut, să punem o limită la cesiunea părților. În Consiliul Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, s-a spus <<nu>> și așa a rămas. E urmarea unei consultări această decizie”.

Ministrul de la Comerț și Antreprenoriat a anunțat că plățile pentru ediția din 2018 a programului au început, iar pentru Start Up Nation 2019, se așteaptă la o bătaie și mai mare din partea viitorilor oameni de afaceri. „Plățile pentru ediția a doua au și început. Plățile pentru cererile de plată au început, iar băncile deja acordă credite (…) Avem paradoxul Start-Up Nation, deci cu cât este mai de succes un program, cu atât mai mulți nemulțumiți potențiali vor exista, pentru că vor primi finanțare doar 10.000 de proiecte. În 2017 am avut peste 19.000 de înscriși – peste 9.000 de potențiali nemulțumiți care nu au fost selectați. În ediția 2018, 33.000 de aplicanți, deci 23.000 de antreprenori care și-au pus speranțe, visuri și nu au reușit să ajungă la finanțare. Eu, anul acesta mă gândesc să avem peste 50.000 de aplicanți, deci peste 40.000 de oameni care nu vor avea acces la finanțare”, a declarat ministrul Oprea.

„Astăzi, când spui că ești antreprenor, e o chestie faină”

Totodată, ministrul cabinetului Dăncilă subliniază aspectele pozitive ale programului: „Eu sunt mulțumit de rezultatele de până acum, pentru că s-a produs schimbarea în mentalul colectiv. Să schimbi percepții, cum gândește lumea. Înainte de 2012, nu mă prezentam ca om de afaceri. În România, să fii om de afaceri era peiorativ în acea perioadă. Astăzi, când spui că ești antreprenor, e o chestie faină, o chestie bună, percepția față de antreprenor este bună, pozitivă. Acesta este cel mai important lucru, pentru că într-un mediu proprice, te poți dezvolta. Azi vorbim despre toți antreprenorii de succes din România”.

În timp ce Ștefan-Radu Oprea anunță că programul va fi lansat în curând, un fost lider al ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat tratează cu scepticism organizarea unei noi ediții, în această toamnă. Mai exact, este vorba despre Florin Jianu, cel care a și creat programul Start Up Nation.

Creatorul programului Start Up Nation, sceptic

„În primul rând, să vedem dacă va fi ediția a treia și să nu se întâmple ca în acest an, în care ediția 2018 a devenit ediția 2019. Anul acesta, să nu avem ediția 2019, care va deveni ediția 2020. Dacă până acum nu s-a deschis, e deja târziu. Eu nu știu cât de multe șanse sunt pentru acest an, pentru că există această instabilitate politică”, a declarat Florin Jianu.

În opinia fostului ministru, Start Up Nation încă are multe probleme, care pentru ediția a treia, ar trebui în mod obligatoriu corectate. „Dacă se deschide programul, eu sper să renunțe la acel lucru care în acest an a făcut să fie un concurs de locuri de muncă – viteză, în mod artificial, pentru că acele locuri de muncă nu au fost create de antreprenori la început de drum, ci au fost mutate de pe o firmă pe alta. Statistica arată că maxim poți să creezi un loc de muncă, dintre care unul să fie al antreprenorului, cu acea sumă de bani.După care, nu-mi doresc să se mai voteze acest concurs de muncă, să se renunțe la acest loc de muncă, să fie punctată inovarea, digitalizarea, să introducem o rată de cofinanțare din partea beneficiarilor – 10% și de asemenea, să se puncteze și educația antreprenorială – sau să echivalezi, dacă sunt oameni care au făcut o facultate și au un modul economic, de management, de contabilitate, să se echivaleze. Și anul trecut au făcut dezbateri și nu au luat înseamnă ce le-am spus legat de locurile de muncă. De asemenea, ar trebui să pună în regulamentul din acest an interdicția părților sociale pentru cei care primesc finanțare din partea statului. Să vinzi până în 49% de exemplu… Altfel, iar o să apară pe site-urile de anunțuri proiecte de vânzare, unii care vor face proiecte doar ca să le vândă. Și lucrul acesta putea fi corectat în edițiile anterioare. Când am conceput acest program, mărturisesc că nu am gândit conceptul acesta, că ar putea exista așa ceva vreodată, dar uite că se întâmplă și trebuie să le stopezi. Ei nu au găsit nicio soluție”, a opinat Florin Jianu pentru EVZ.

Te-ar putea interesa și: