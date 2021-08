Start pentru US Open 2021 – ponturi la pariuri pentru ultimul Grand Slam din 2021

Ashleigh Barty și Naomi Osaka par a fi principalele favorite, dar precedentele turnee de Grand Slam au indicat faptul că orice jucătoare de elită are șanse reale să obțină un mare succes în orice moment.

La masculin, favorit să se impună este Novak Djokovic – ar fi al patrulea Grand Slam din 2021 câștigat de acesta. De la turneu lipsesc, din cauza accidentărilor, Dominic Thiem, Rafael Nadal și Roger Federer.

Pentru că interesul publicului pentru US Open 2021 este unul major, iată câteva ponturi din oferta Unibet pentru pasionații de pariuri online:

Simona Halep să câștige sfertul 3 de pe tablou

Revenită recent după o accidentare, Simona Halep a arătat o formă bună în partida cu Camila Giorgi din primul tur. Acum, sportiva româncă se află pe o parte dificilă a tabloului la US Open, alături de nume importante în tenis precum Naomi Osaka, Elena Rybakina, Cori Gauff, Elina Svitolina, Marketa Vondrousova, Madison Keys și Camila Giorgi.

Simona Halep a demonstrat în trecut faptul că are capacitatea de a obține rezultate impresionante chiar și când nu a fost favorită. Un bun exemplu este parcursul său de la Wimbledon în 2019. Se poate profita așadar de cota foarte bună (12.00) propusă de Unibet pentru un astfel de pariu ce merită luat în calcul. În topul favoritelor la pariuri pentru a câștiga sfertul 3 pe tablou sunt Naomi Osaka (cota 3.25), Cori Gauff (cota 5.00), Elena Rybakina (cota 7.00) și Elina Svitolina (cota 7.50).

Novak Djokovic să câștige US Open

După ce s-a impus în toate cele trei turnee de Grand Slam în acest an, Novak Djokovic este marele favorit pe segmentul masculin la US Open 2021. Și asta cu atât mai mult cu cât campionul de anul trecut, Dominic Thiem, s-a retras, iar Rafael Nadal și Roger Federer lipsesc de asemenea.

Jucătorul sârb este astfel aproape de a marca un Golden Slam, performanță istorică pe care în tenisul masculin au mai atins-o doar Rod Laver (1962 și 1969) și Don Budge (1938).

Statutul de favorit al lui Novak Djokovic este confirmat și de cota de la Unibet: 1,70. Șanse bune la câștigarea turneului mai au Daniil Medvedev (cota 5.00), Alexander Zverev (cota 6.50) și Stefanos Tsitsipas (cota 11.00).

Alexander Zverev să ajungă în sferturile de finală

Învins în 2020 în finală de către Dominic Thiem, tenismenul german Alexander Zverev are posibilitatea de a-și lua revanșa în acest an la US Open. El a cucerit titlul de la Cincinnati și are un avantaj prin faptul că evoluează foarte bine pe hard court (pe astfel de suprafață a câștigat și titlul la Openul Canadei, în 2017). La Unibet, Alexander Zverev are cotă 1.50 să ajungă în sferturile de finală la această ediție US Open, mai ales că partea sa de tablou este una destul de accesibilă.

