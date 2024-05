Economie S-a dat startul livrărilor în toată lumea. Antreprenorul care a dus ciocolata la un nou nivel







Ciocolata este mai mult decât ne-am fi așteptat la prima vedere. Pentru anumite persoane, este doar o modalitate de a-și satisface pofta de dulce. Alții consumă ciocolată din pură plăcere și din nevoia de a se bucura de acel gust care îți aduce zâmbetul pe buze. Iar în unele situații, ciocolata poate da startul unui business de succes. Un antreprenor român s-a decis să pornească o afacere care să ofere clienților ciocolată… cu beneficii.

Ciocolata poate salva lumea. Deși pare puțin exagerat la prima vedere, experți din întreaga lume au venit cu argumente care susțin că acest aliment poate rezolva unele dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea. Aceste informații au fost aur în mâinile unui antreprenor român, care a decis să facă un experiment. Ce înseamnă o astfel de afacere? Este vorba de muncă, ingrediente speciale și un strop de nebunie. Constantin Joițescu, fondatorul „Ciocolată cu beneficii”, ne-a explicat cum poți livra bucățele de fericire, dar cu ceva în plus, conform Infofinanciar .

Chemare pentru lumea afacerilor

Pentru a fi antreprenor ai nevoie de anumite calități, de la o curiozitate extremă, până la determinare și dorința de a te face remarcat. Constantin Joițescu este toate cele de mai sus, la care se adaugă și o nevoie arzătoare de a reuși. Acesta a terminat Facultatea de Științe Economice din Sibiu. În timpul studiilor, a activat ca freelancer în mai multe domenii, copywriting, servicii digitale și multe altele. De asemenea, a avut parte de o bursă Erasmus și a urmat un internship în Turcia, activând în cadrul unei agenții de digital marketing.

Ulterior, a pus pe picioare prima sa afacere de e-commerce, pe care a vândut-o unui investitor. Din 2017, Constantin conduce o agenție de digital marketing în România, „Nion”. Cu o echipă de 12 oameni, dezvoltă proiecte importante în zona de e-commerce. De-a lungul carierei, a avut numeroase idei de business, care, bune sau nu, l-au ajutat să capete experiență.

„Am avut reușite, am avut și ghinion. Nu am numărat neapărat câte proiecte eșuate am avut, dar au fost foarte multe, 10-20 de business-uri. Site-uri, magazine, branduri, tot felul de fail-uri pe care le-am avut de-a lungul timpului. Pentru că, o dată la 6 luni, tot pornesc câte un business. Din fiecare am învățat câte ceva. De fiecare dată, m-am apropiat mai mult de a face lucrurile corect. Glumesc cu colegii mei și le spun că, în primii 5 ani de activitate, am acumulat 15 ani de experiență. Pentru că toată perioada aceasta, de la de la ultimii ani de facultate până de curând, am lucrat 16 ore pe zi” a explicat antreprenorul.

Ciocolata poate salva lumea

Cele mai bune idei de business vin în momente în care nu te aștepți. Constantin era în căutarea unei noi afaceri, care să aibă un impact important asupra societății. Astfel, a văzut pe Internet mai multe video-uri din seriile „TedTalks”. Iar un titlu i-a atras atenția: „Ciocolata poate salva lumea”. Boabele de cacao sunt unele dintre cele mai sănătoase alimente de pe planetă și vin cu multe beneficii.

„Oamenii veneau cu argumente conform cărora ciocolata este un super aliment care poate să ne salveze lumea din două puncte de vedere. Noi, ca specie umană, suntem amenințați cu dispariția de două probleme. Una este faptul că nu ne mai reproducem. Problema numărul doi este depresia și anxietatea, unde la fel, 80 % dintre oameni au suferit, cel puțin o dată, de aceste lucruri în ultimul an. Sunt două probleme pe care ciocolata le poate rezolva. Are în compoziția sa chimică toți nutrienții de care avem nevoie să fim fericiți. Deci, ciocolata ne face fericiți. În plus, mai și conectează oamenii, lucru care poate să rezolve problema cu fertilitatea și singurătatea” a povestit antreprenorul.

Pasiune și ingrediente de calitate

De la această idee a pornit business-ul „Ciocolată cu beneficii”. Iar pentru că pasiunea este atât de mare, Constantin s-a pus repede pe treabă. În doar 10 ore, a aflat toate informațiile de care avea nevoie în stadiul inițial și așa a pornit experimentele.

„Unul dintre clienții și prietenii mei este furnizor de produse bio, suplimente și ingrediente pentru tot felul de cofetării. Astfel, m-am dus la el. Mi-am ales câte un borcan din fiecare ingredient funcțional pe care îl avea, plus un 1 kg de cacao și 1 kg de unt de cacao. Aveam două lădițe pline cu ingrediente. În research-ul meu, am găsit și o altă companie din lume care face ciocolată funcțională și așa am avut o bază de rețetă. M-am dus acasă și am făcut-o, adică pe aragaz, efectiv, într-o oală de sarmale. A ieșit excepțional, gust și efect. Deci, m-am îndrăgostit pe loc” a spus Constantin Joițescu.

Ciocolată de la cap la coadă

Cu planul de acțiune în minte, astrele s-au aliniat pentru antreprenor. A realizat că, pentru a produce ciocolată funcțională, are nevoie de propria linie de fabricație. În acest sens, a reușit să găsească o fabrică în Vâlcea, care producea ciocolată de la cap la coadă.

„Am găsit o fabrică în Vâlcea, care făcea ciocolată cap-coadă. Avea un brand din 2015. M-am întâlnit cu fondatorii și s-au aliniat planetele. În sensul că, am avut conexiune cu ei. Iar proprietara de atunci era pasionată de ciocolată. Avea un nomenclator întreg cu sute de rețete realizate de-a lungul timpului, dintre care unele se intersectau și cu ideile mele. Am zis că vrem să facem ciocolată cu un beneficiu anume. Doamna a fost de acord să încercăm acest experiment” a spus Constantin.

Antreprenorul a crezut mult în business-ul său. Motiv pentru care, a decis să investească din buzunarul propriu pentru a cumpăra fabrica. Următorul pas a fost să plece în căutarea rețetei perfecte.

„Au urmat vreo 3-4 luni de research si development pe rețetă. Nu am crezut că poate să fie atât de greu. Vreau să zic că, poate nici în ziua de azi, nu este rețeta completă. 3 luni a durat până am făcut prima rețetă, timp în care am trimis efectiv tuturor mostre de ciocolată să testeze. Am avut foarte multe reacții și toată lumea a iubit proiectul acesta” a explicat fondatorul „Ciocolată cu beneficii”.

Ingrediente din agricultura ecologică

În urma unui proces destul de greu, afacerea s-a lansat pe piață în 2023. Până acum, au fost dezvoltate patru tipuri de produse, cu nume și ingrediente ingenioase. Vorbim de rețete care au la bază mai mult de 14 ingrediente diferite, de pe toate continentele, și care provin din agricultura ecologică. Prima rețetă este cea afrodiziacă, pentru cupluri, care a adus și cele mai multe vânzări.

„Eu când am luat baza de ciocolată, m-am uitat ce beneficii are. Iar noi, tot ce am făcut, a fost să le îmbogățim cu aceste ingrediente în plus. Iar gustul este atât de diferit încât am avut un feedback foarte pozitiv. Totul ține de calitatea bobului de cacao, care a fost fermentat la soare și este mai bun la gust decât orice ciocolată neagră din comerț” a spus Constantin.

Fantezie de gusturi

Un alt produs este ciocolata cu ciuperci, care este una dintre preferatele fondatorului. Acesta a explicat că o consumă și de 2-3 ori pe zi. „Conține 3 ciuperci care ajută la funcțiile creierului: Chaga, Cordyceps și Hericium. Autoritatea Europeană pentru Sănătate Alimentară recomandă minim 10 grame de ciocolată neagră pe zi pentru o viață sănătoasă, la fel cum recomandă 2 litri jumătate de apă. Astfel, am creat și această ciocolată, care nu are doar 3 ciuperci, mai conține încă 3 ingrediente funcționale, și a ieșit o nebunie” a spus Constantin.

Celelalte două rețete vin cu o nouă fantezie de gusturi. Vorbim de ciocolata pentru relaxare, care este, de departe, cea mai bună din punct de vedere al gustului. Ultima rețetă este „Intens Party”, care vine cu un amalgam de ingrediente care îți dau energie. Combinația de goji, fructul pasiunii, ginkgo biloba și spirulină te poate ajuta să stai până dimineața la cele mai tari party-uri. Potrivit antreprenorului, este mult mai dulce și rămâne, de departe, preferata doamnelor. Dezvoltate alături de experți în arta ciocolatei, aceste produse vin cu diferite specificații, dar un prim efect este faptul că reușesc să îți pună zâmbetul pe buze.

S-a dat startul livrărilor în toată lumea

Succesul afacerii a fost aproape instant, primele comenzi venind la două ore de la lansarea site-ului. Business-ul este încă la început, iar investiția totală a antreprenorului se ridică la peste 300.000 de euro. Până în prezent, au reușit să vândă 8.000 de cutii în întreaga țară.

„A ieșit frumos și este după sufletul meu. Așa am vrut eu să fie o ciocolată. Mă întreabă mulți... știi că trebuia să faci așa, dacă o pui la un alt preț, ieșea mai bine sau dacă scoți ingredientul acesta, ieși mai ieftin. Nu vreau să fac asta. Vreau să fie o ciocolată bună de care oamenii să se bucure. Oricum nu ai variante. Tu, dacă vrei să-ți cumperi o ciocolată bună, nu ai de unde. Eu încerc să cumpăr de la alții și nu există” a explicat antreprenorul.

Astfel, pentru că lucrurile merg pe drumul cel bun, afacerea a pornit de curând un nou capitol sau, cum ar zice Constantin, „s-au aliniat astrele”. Săptămâna trecută, s-a lansat site-ul pentru Europa. Deși este destinat acestui continent, ciocolata cu beneficii va fi accesibilă oamenilor din întreaga lume.

„Am lansat pe 9 mai site-ul pentru Uniunea Europeană. Totuși, este cu livrare în toată lumea. În Europa, avem tarife foarte bune. Adică vorbim de a trimite în Polonia un pachet cu 15 lei, adică aproape același tarif ca în România, și ajunge în 2 zile, la fel în Bulgaria, Grecia, Ungaria. De asemenea, pentru livrările în Italia, Spania și Germania, transportul va costa doar 40 de lei. În maxim 5 zile, poate să ajungă comanda în orice colț al Europei” a spus antreprenorul.

Criza boabelor de cacao

La nivel mondial, are loc o criză majoră a boabelor de cacao. Situație care a izbucnit chiar în perioada de lansare a business-ului „Ciocolată cu beneficii”. Acest aliment extrem de sănătos este acum de șase ori mai scump.

„Boabele noastre de cacao vin în proporție de 80% din Peru, din câteva plantații independente. Bineînțeles, a crescut prețul. Datorită misiunii noastre de a face ciocolată corectă, sănătoasă, cu beneficii pentru ceva anume, întotdeauna vom avea probleme cu unele ingrediente” a explicat Constantin Joițescu.

Dar, la nivelul marilor jucători, are loc un fenomen diferit. Potrivit antreprenorului, în ciuda crizei, au putut fi observate ieftiniri la raft în cazul anumitor branduri.

„Am găsit ciocolată la raft care are 8 % cacao, din care nu este întreg procentul cacao pură, e mult mai puțin. Pentru că altfel nu s-ar fi justificat prețul atât de scăzut. Companiile, în momentul acesta de criză, în care bobul de cacao este de 6 ori mai scump decât în mod normal, aleg să nu mai pună sau să pună altceva. Acest lucru se întâmplă” a povestit Constantin.

F&B Business Accelerator

Când ești la început de drum, ai nevoie de susținere, de informații și networking. Constantin face parte din programul F&B Business Accelerator, despre care spune că i-a depășit așteptările.

„Nu aveam așteptări foarte mari, am mai participat la lucruri de genul acesta, dar chiar m-au surprins. Sunt foarte implicați, foarte organizați. Cel mai mare ajutor a fost faptul că m-au introdus în lumea aceasta. Vreau să spun că eu, repet, încă sunt începător. Eu nu știam ce înseamnă depozit, dar mi-am făcut o idee” a povestit proprietarul afacerii.

Cu beneficii sau nu, ciocolata ne poate aduce un zâmbet pe buze. Iar dacă acest produs vine cu ceva în plus, este de zece ori mai bine. Fie că e vorba de un cadou sau de o pură curiozitate, ciocolata cu beneficii este o experiență, pe care trebuie neapărat să o ai la un moment dat.