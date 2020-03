„Doamna Pintea se afla într-o stare destul de gravă de sănătate, aş aprecia eu. Eu am profitat, practic, de calitatea de avocat, cu acordul doamnei Pintea. Are faţa umflată, o pată neagră, care înţeleg că s-a accentuat, din cauza evoluţiei bolii dumneaei. Starea sa de sănătate prezentase o îmbunătăţire vizibilă în lunile trecute, sub tratament. Doamna Pintea, în momentul în care începea să povestească anumite aspecte, începea să plângă, trebuia să ne oprim şi să aşteptăm să-şi revină. Vreo oră şi jumătate am stat cu dânsa”, a declarat avocatul Alexandru Elvir Iliescu la România TV.

După cum s-a mai menționat, aceasta suferă de o boală autoimună, cu tratament extrem de complicat.

Ieri, într-o scrisoare deschisă, soțul Sorinei Pintea a explicat că revenirea bolii a Sorinei Pintea a început în 28 februarie 2020, iar neintervenția prin internare și suport înalt calificat în zilele imediat următoare „sunt cauza morții ei sau doar a unei chinuite vieți în scaun cu rotile cu respirația pe sfert din cât ar trebui, viață care oricum nu durează cât a unui om sănătos”.

„În fiecare zi din 28 februarie 2020 în arest a început degradarea fizică, pe fondul stresului atât psihic, cât și fizic. A dormit 4 ore în intervalul vineri 28 februarie ora 2.00, moment al nopții în care ia pastila de cortizon zilnic și de la care nu a mai putut dormi în acea noapte a zilei 1 a acuzării – și sâmbătă 29 feburarie ora 21.20. Nu vreau să exagerez și să spun că a avut, poate, o presimțire, dar și când avea insomnii de durere tot mai adormea pe la 6-7 dimineața. Acum nu, s-a dus la serviciu la 7,45 așa nedormită. (…) Iar în boala ei, medicii recomandă regim de 8 ore somn/8 ore activitate/8 ore odihnă, pentru a evita recăderi, reapariții ale simptomelor severe ale bolii”, a menționat Ovidiu Goga.

Răspunsul Ministrul de Interne

„S-a propus transferul la Spitalul Penitenciar de la Mioveni, dar ea nedorind să fie transferată acolo, s-a luat măsura să i se asigure asistenţă medicală permanentă 24 de ore din 24 la Arestul Central al Poliţiei”, a afirmat ministrul Marcel Vela.

De asemenea, ministrul Afacerilor Interne a subliniat că în acest caz „cei care administrează Arestul Central şi-au făcut pe deplin datoria”. Totodată, el a ţinut să menţioneze că „nu MAI stabileşte condiţiile de detenţie şi timpul sau felul în care un suspect este reţinut sau nu în Arestul Central al Poliţiei”.

