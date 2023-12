Starea de urgență în Republica Moldova, instituită după invazia Rusiei în Ucraina, nu va mai fi prelungită

Starea de urgență instituită în Republica Moldova expiră astăzi, 30 decembrie, și nu va mai fi prelungită. Unele dispoziții ale Comisiei pentru Situații Excepționale au fost deja transpuse în legi de Parlament, care vor permite adoptarea unor decizii urgente fără starea excepțională.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că Guvernul are la îndemână instrumentele necesare pentru a acționa în cazuri de urgență, fără instituirea măsurii de stare excepțională.

După expirarea stării de urgență actuale nu o mai extindem. Înțelegem că nu mai poate fi extinsă. De aceea am transpus, că vorbim de securitatea energetică, că vorbim de protejarea spațiului informațional, că vorbim de protejarea pieței de cereale, că vorbim de Legea Magnitsky. Persoanele care sunt sub sancțiuni. Deci, deja o parte sunt transpuse aceste instrumente în legile ordinare. Cred că mâine e ultima ședință a Parlamentului din această sesiune, rămân ultimele detalii pe dimensiunea energetică și Guvernul are tot instrumentariul la îndemână pentru a acționa, fără a recurge la Situația de Urgență”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat la postul Moldova 1.