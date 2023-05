Spuneți adio parolelor Google și bun venit la Google Passkeys

Utilizarea unui passkey înseamnă că, de fiecare dată când vi se cere în mod tradițional să introduceți parola contului Google, veți putea să vă autentificați în siguranță prin intermediul unui sistem de identificare facială sau al unui scanner de amprente.

Acest nou mod de conectare promite să ajute la prevenirea furtului informațiilor de conectare și să vă protejeze de escroci. De asemenea, scopul final este ca experiența de conectare cu o cheie de acces (passkey) să fie mai ușoară decât dacă ați face acest lucru cu o parolă.

Care este diferența dintre o parolă și o cheie de acces?

O parolă este o combinație de litere, numere și simboluri pe care o utilizați pentru a vă conecta la un cont. Problema care a fost întotdeauna inerentă parolelor este că hackerii au găsit modalități de a le fura, mai ales dacă o persoană folosește aceeași parolă pentru mai multe conturi. Verificarea în doi pași a fost apoi creată pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate, dar chiar și această caracteristică nu este întotdeauna infailibilă.

Cu o cheie de acces, utilizatorii Google nu vor mai trebui să-și facă griji cu privire la memorarea unor parole complicate sau la utilizarea verificării în doi pași. Cu ajutorul passkey-urilor, vă puteți conecta la aplicații și site-uri web cu ajutorul unui senzor biometric (cum ar fi amprenta digitală sau recunoașterea facială), al unui cod PIN sau al unui model, eliberându-vă de necesitatea de a vă aminti și de a gestiona parolele. Cheile de acces sunt legate de toate dispozitivele adăugate la contul dvs. Google.

Google Passkey abordează două probleme majore asociate cu parolele, și anume, phishing-ul și încălcarea securității datelor. Cheile de acces oferă mai multă securitate decât parolele, deoarece nu sunt reutilizate pe mai multe site-uri, așa cum se întâmplă adesea cu parolele, ceea ce reduce daunele potențiale în cazul în care credențialele sunt furate. Deși nu sunt perfecte, se anticipează că passkey-urile reprezintă o îmbunătățire față de starea actuală de securitate a parolelor.

Este sigură utilizarea cheilor de securitate?

Da, passkey-urile sunt un înlocuitor mai sigur și mai ușor pentru parole. De asemenea, acestea reduc semnificativ șansele ca informațiile dvs. să fie divulgate în cazul unei încălcări a datelor. Cu ajutorul passkey-urilor, informațiile dvs. biometrice nu sunt niciodată dezvăluite site-ului web sau aplicației. Materialul dvs. biometric nu părăsește niciodată dispozitivul personal.

Iar dacă sunteți îngrijorat de faptul că Google are acces la datele dvs. faciale și de amprentă, nu vă mai impacientați. Atunci când vă conectați cu passkey-ul, doar cheia publică și semnătura utilizată pentru a vă verifica cheia privată vor fi partajate cu Google, iar niciuna dintre aceste măsuri de protecție nu conține datele dvs. faciale sau amprentele digitale.

Cum funcționează o cheie de acces pe Google

Atunci când adăugați o cheie de acces la contul vostru, Google va începe să v-o ceară atunci când vă conectați sau efectuați acțiuni sensibile în contul dvs. Cheia de acces în sine este stocată pe computerul local sau pe dispozitivul mobil, care vă va cere datele biometrice de blocare a ecranului sau PIN-ul pentru a confirma că sunteți chiar dvs. Datele biometrice nu sunt niciodată partajate cu Google sau cu alte părți terțe – dispozitivul de blocare a ecranului deblochează doar cheia de acces la nivel local.

Ar trebui să folosesc în continuare un manager de parole?

Passkey-urile nu înlocuiesc neapărat managerii de parole. De fapt, un dezavantaj al utilizării unei chei de acces este că se bazează pe faptul că emițătorii de chei de acces, cum ar fi Google, funcționează fără probleme tehnice, ceea ce nu este real. Atunci când Google nu poate valida o cheie de acces, riscați să fiți blocat până când o poate face.

Va mai trece ceva timp până când toate site-urile web vor fi compatibile cu parolele de acces, așa că veți avea nevoie în continuare de parole tradiționale, în viitorul apropiat. De asemenea, parolele și verificarea în doi pași sunt încă disponibile pentru a fi utilizate pentru conturile și dispozitivele Google, deoarece compania nu a făcut încă tranziția completă la utilizarea exclusivă a cheilor de acces.

Cum îmi configurez cheia de acces pentru Google?

Accesați g.co/passkeys și conectați-vă la contul dumneavoastră Google

Faceți clic pe +Create a passkey (Creați o cheie de acces)

Faceți clic pe Continue (Continuare)

Utilizați amprenta digitală, fața, blocarea ecranului sau cheia de securitate hardware pentru a crea cheia de acces

Faceți clic pe Done (Terminat)

Mențiuni finale

Noua funcție passkey de la Google promite să îmbunătățească securitatea conectării, eliminând necesitatea de a reține parole complicate și reducând riscul de phishing și de încălcare a datelor. Din nou, passkey-urile pot fi utilizate în siguranță și sunt acum disponibile pentru conectarea la diverse funcții Google, inclusiv Gmail și Google Docs. Cu toate acestea, deoarece passkey-urile nu sunt încă disponibile pe toate site-urile web, se recomandă să folosiți în continuare managerii de parole pentru a vă ține evidența tuturor parolelor și verificarea în doi pași pentru conturile și dispozitivele Google, deoarece compania nu a făcut încă tranziția completă la utilizarea exclusivă a passkey-urilor.(Bibliografie: Kurt Knutsson, Say goodbye to Google passwords and hello to Google Passkeys, Fox News)