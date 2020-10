Cu toate că Paris Hilton pare că are o viață desprinsă din povești, puțini sunt cei care știu că aceasta a trecut prin momente dramatice în copilărie.

Într-un documentar care urmează să fie lansat în curând, Paris Hilton și-a făcut curaj și a vorbit despre drama prin care a trecut și despre momentele cumplite pe care nu le-a putut împărtăși cu nimeni.

„Ceva s-a întâmplat în copilăria mea și nu am vorbit cu nimeni despre asta. Nu am putut să vă spun, deoarece, de fiecare dată când încercam, eram pedepsită de ei. Încă am coșmaruri în legătura cu asta. Singurul lucru care mi-a menținut sănătatea psihică a fost să mă gândesc cine vreau să devin când voi scăpa de acolo”, a spus Paris Hilton în documentarul care urmează să apară!

Se pare că suferința care i-a marcat viața vedetei este una destul de mare, deoarece în timpul filmărilor pentru documentar aceasta și-a adus aminte de momentele traumatizante și a izbucnit în plâns.

„Se spune despre traumă că mintea poate uita, dar corpul nu uită niciodată. Trauma rămâne acolo în tine și poate ieși oricând”, a spus Paris Hilton cu ochii în lacrimi.

Se pare că mărturisirile lui Paris Hilton au avut un impact mai mare decât s-ar fi așteptat asupra oamenilor. Astfel, vineri, la un protest pe care l-a orgnizat în Provo, Utah, „Prințesa Americii”, a fost copleșită de sprijinul masiv pe care l-a primit din partea oamenilor.

Într-o postare pe rețelele sociale, starul Simple Life, în vârstă de 39 de ani, s-a declarat de-a dreptul „uimită de toate dovezile de dragoste și susținere pe care le-a primit”.

Paris Hilton a mărturisit că a fost abuzată și „torturată” în timpul petrecut la școala Provo Canyon.

„Am fost uimită de toată iubirea și sprijinul pe care mi le-ați dăruit. Toți sunteți niște oameni incredibili, niște adevărați supraviețuitori. Vă admir puterea, curajul și vitejia și iubesc să mă aflu printre voi. #iSeeYouSurvivor. #BreakingCodeSilence”, a mai scris Paris, scrie DailyMail.