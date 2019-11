Prezent la România TV, fostul șef de stat susține că în prezent nu se pot organiza alegeri anticipate, așa cum își dorește președintele Iohannis și PNL. Băsescu a mai spus că premierul desemnat, Ludovic Orban a sfidat Parlamentul. „Domnul Orban a facut o greseala fundamentala, nimeni nu a infruntat Parlamentul la respingerea in comisii, toti au avut decenta sa schimbe. Lucrul asta nu e de bun augur. Arata ca are mai putin respect pentru Parlament”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

În prezent europarlamentar, Băsescu spune că nu este o dramă dacă nu va fi cvorum în Parlament, la votul de investire a guvernului Orban. „Dacă nu se realizează cvorum luni, nu este echivalent cu o cadere, pur si simplu nu s-a intrunit cvorum, a fost si in 2009 cand a stat guvernul Boc si s-a incercat cu Guvernul Croitoru si cu Guvernul Negoitu, la Guvernul Negoita nu s-a facut cvorum. În aceste condiţii, domnul Iohannis va intra in turul doi cu o lovitura drept in fata, cand vrei schimbare unui guvern si nu reusesti nu arata cea mai buna forma politica a presedintelui”, a continuat fostul preşedinte.

Despre alegeri anticipate, Băsescu a mai spus că nu poate fi vorba despre așa ceva. „Nu o sa ii iasa niciodata cu anticipatele. Constitutia este facuta incat niciodata nu s-au realizat anticipate, am avut aceasta incercare cu Tariceanu, facem majoritate sa revizuim Constitutia”, dar exclude o înţelegere PSD-PNL: „Blat nu! Dupa mine, presedintele Iohannis ar fi fost foarte bine pe picioarele lui cu un guvern Dancila nedat jos, tot o batea pe Dancila si faceau executia dupa alegeri cand era cu mandatul reimprospatat”.

