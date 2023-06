Sportul, redefinit în Suedia. Țara găzduiește primul Campionat European de Sex

Suedia se pregătește să găzduiască primul Campionat European de sex în urma recunoașterii acestuia ca sport în țară. Responsabilă de organizarea evenimentului este Federația suedeză de sex, iar competiția va debuta pe 8 iunie 2023, urmând să se desfășoare pe parcursul mai multor săptămâni.

Participanții vor fi implicați în competiție timp de șase ore pe zi, având la dispoziție 45 de minute până la o oră pentru fiecare meci sau activitate specifică. Până în prezent, 20 de candidați din diferite țări s-au înscris în competiția pentru Campionatul European de sex, iar câștigătorii vor fi determinați printr-o combinație între voturile publicului și ale juraților.

Campionatul va cuprinde 16 discipline variate, printre care se numără seducția, sexul oral, penetrarea și apariția scenică. Evaluarea finală va ține cont de atât voturile publicului (70%), cât și de opiniile juraților (30%).

În cadrul fiecărei discipline, participanții pot acumula între 5 și 10 puncte, în funcție de evaluările primite de la un juriu format din cinci membri și de voturile publicului. Turneul este structurat pe trei niveluri, iar participanții trebuie să acumuleze un anumit număr de puncte în fiecare nivel pentru a putea avansa în etapele următoare.

