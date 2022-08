Sportivii care au adus medalii României la Europene au fost premiați la Palatul Victoria, însă ministrul sportului a lipsit

La mai bine de o săptămână de când unii sportivi s-au întors în România de la Campionatele Europene, marți a avut loc premierea lor. Nicolae Ciucă a fost prezent la eveniment și i-a felicitat pe cei care au adus în România medalii la tenis, atletism, scrimă, kaiac-canoe şi judo.

Unii sportivi au fost uitați de Guvern

Campiona României la popice, Luminița Dogaru, a fost omisă din cadrul ceremoniei ce a avut loc la Palatul Victoria. Ea a mărturisit că toți sportivii depun aceeași mucă și că, prin urmare, cu toții ar trebui să primească felicitări.

„Nu suntem băgați în seamă de foarte mulţi ani. Cred că mai bine de zece ani. Mesajul meu este că același imn ne cântă şi nouă ca şi tuturor sportivilor, aceeaşi muncă o depunem şi noi an de an ca şi ceilalți sportivi şi am vrea să primim măcar felicitările de care avem nevoie. Nu mai spunem remuneraţi cu premierile care ni se cuvin”, a spus campioana mondială la popice, citată de Antena 3.

Ministrul sportului a lipsit de la eveniment

De la ceremonia de premiere a sportivilor ce a avut loc marți, a lipsit chiar ministrul sportului Eduard Novak. De asemenea, el a lipsit și de la alte momente importante pentru sportivii români.

Cel mai recent, acesta a fost criticat de sportivele de aur de la canotaj, care nu au fost întâmpinate de niciun politician la aeroport. Acestea s-au declarat atunci nemulțumite de această acțiune a politicienilor.

„Le urăm vacanță plăcută în continuare, să ne urmărească la televizor. Probabil că trebuie mai multe rezultate, iar dacă vom reuşi atunci sper că vor face un mic deranj şi vor veni aici alături de noi”, a transmis canotoarea Simona Radiş, medaliată cu aur la Munchen.

Și canotoarea Mădălina Bereş, medaliată cu aur şi bronz la Campionatele Europene de la Munchen, s-a arătat la rândul ei nemulţumită de faptul că niciun reprezentant al Ministerului Sportului nu a fost prezent la sosirea delegaţiei pe Aeroportul Henri Coandă şi a declarat că speră ca măcar după Mondialele de luna viitoare oficialii din Guvern să întâmpine lotul de canotaj aşa cum au făcut în cazul dublului campion mondial la înot, David Popovici.

De asemenea, atunci când David Popovici a fost întâmpinat, ministrul Novak l-a felicitat doar pe acesta, nebăgându-l în seamă și pe Robert Glință, care se afla alături de campionul mondial și care a participat și el la Campionatele de Natație de la Budapesta.