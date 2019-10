Întâmplare incredibilă! Portarul echipei naționale de hochei feminin a României, Bianca Bobu, este căutată de Poliția din Galați și de DIICOT, aceasta fiind dispărută din luna august. Anunțul dispariției fetei a fost făcut de fostul antrenor al ei, Cristian Munteanu, anunță romaniatv.net

Bianca Bobu are 19 ani și în luna august și-a închis telefonul și conturile de socializare. Antrenorul care a descoperit-o, Cristian Munteanu, a postat un mesaj pe o rețea de socializare, în care a anunțat dispariția fetei.

„Eu am pus acel anunț pe Facebook, pe 6 octombrie, cum că nu mai da nici un semn din august. O abordasem pe un site de socializare, s-o rog să-mi dea un echipament de portar. Eu am plecat de la Galați la Brașov și doream să o inițiez pe fiica mea în tainele meseriei de portar, Aveam nevoie de echipament. Nu mi-a răspuns de nici un fel”, a spus Cristian Munteanu pentru Libertatea.

Antrenorul a spus că Bianca Bobu l-a sunat cerându-i să șteargă mesajul, însă apelul tinerei i s-a părut ciudat. „M-a sunat pe 7 octombrie, practic, să mă certe că am pus acel anunț cu dispariția ei. Telefonul era dat de pe o cartelă cu număr ascuns, nu am putut sună înapoi. Pe scurt, mi-a cerut să șterg postarea și a mai afirmat că nu o mai interesează nici sportul, nici familia, vrea doar să fie lăsată în pace și să-și clădească o viață nouă. A afirmat că e în Galați, iar am sfătuit-o să se prezinte la Poliție, că să lămurească lucrurile. Pretindeam puțîn respect de la ea, dar, Doamne ferește!, poate era cu pistolul la tâmplă. Am fost sunat deja de șeful Poliției din Galați, așteptau și sesizarea de la familie pentru a deschide dosarul. Și DIICOT a intrat pe fir, dar mai multe nu va pot spune. Sper doar să fie bine”, a mai afirmat Cristian Munteanu.

După ce Poliția și DIICOT au demarat anchetă, iar pe contul de Facebook al sportivei a apărut o postare în care se cere oprirea cercetărilor. „Pentru cei din familia mea: sunt bine! Nu s-a întâmplat nimic cu mine, va rog nu va faceți griji pentru mine. Nu vreau să mai am Facebook. Și pe ceilalți din afară familiei va rog să nu va mai băgați, e alegerea mea și atât!”.

Bianca Bobu a terminat liceul în vara și se crede că ar fi plecat în Germania.

