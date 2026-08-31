HAI România!

Sport vs concerte - bătălia pentru stadioane!

Discutăm cu Radu Septimiu Popa, directorul general al Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” și primul administrator al Arenei Naționale, despre administrarea stadioanelor din București, despre tensiunea tot mai vizibilă dintre evenimentele sportive și cele culturale — meciuri versus concerte —, și despre ce înseamnă, concret, organizarea marilor evenimente într-un oraș ca Bucureștiul.

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HAI România!

Sport vs concerte - bătălia pentru stadioane!

Sport vs concerte - bătălia pentru stadioane!

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