Breaking News în sport. Cine este cel mai bun fotbalist din lume? Cristiano Ronaldo nu este nici măcar în TOP 5

Într-un interviu pentru spaniolii de la AS, brazilianul Ronaldo Luis Nazário de Lima, a vorbit despre cei mai buni jucători din lume la ora actuală.





Cristiano Ronaldo nu a fost menționat. Fostul star de la Barcelona, Real Madrid, Inter sau AC Milan îl consideră pe Leo Messi numărul 1 în continuare, scrie Sport.ro.

„Messi, desigur. Este cel mai bun. Nimeni in urmatorii 20 sau 30 de ani nu va mai avea asemenea talent. Imi plac si Salah, Hazard, Neymar si, desigur, Mbappe” a spus Ronaldo. „Il Fenomeno” a vorbit și despre comparațiile dintre el și Mbappe.

„Se spune ca seamana cu mine. Este rapid, are instincte grozave de marcator, suteaza excelent cu ambele picioare.. Avem multe lucruri in comun, insa nu mi-a placut niciodata sa compar jucatori din ere diferite, in primul rand pentru ca sunt conditii diferite”, a mai spus Ronaldo.

Campionul mondial din 2002 a vorbit și despre cele mai puternice campionate din lume. Deși 4 echipe din Premier League au ajuns în finala UEFA Champions League, respectiv Europa League, Ronaldo are altă opinie: „Nu consider ca Premier League este un campionat mai bun decat La Liga. Poate in ceea ce priveste banii din televiziune, dar cei mai buni jucatori sunt in Spania, sau macar o buna parte dintre ei”, a concluzionat acesta.

Florentin Pandele, decizie SOC pentru Gabriela Firea! PSD primeste o noua LOVITURA dupa alegeri

Pagina 1 din 1