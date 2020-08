Oamenii de știință britanici speră că medicamentul numit Abatacept ar putea deveni noul tratament pentru acest tip de diabet în următorii trei ani. Anunțul este cu atât mai important pentru britanici cu cât țara se află pe un nedorit loc 1 modnial la incidența acestei boli, cu peste 400.000 de bolnavi.

Acum, cercetătorii plănuiesc să desfășoare un studiu clinic de amploare cu Abatacept.

„Am găsit ceva nou și dacă aceste descoperiri se vor confirma la viitoarele teste, ar fi o schimbare de paradigmă în tratarea diabetului de tip 1 cu adevărat importantă, a declarat profesorul Lucy Walker, de la University College din Londra.

„Este foarte important dacă poți elimina boala, pentru că acest medicament nu doar că încetinește progresul efectelor bolii, dar reduce și riscurile de complicații”, a adăugat cercetătoarea britanică.

Diabetul de tip 1 are ca mecanism de manifestare distrugerea celulelor din corp care în mod normal produc insulină, lăsând astfel corpul în imposibilitatea de a produce acest hormon esențial.

Boala este tratată prin administrarea zilnică de injecții cu insulină.

Această formă de diabet se manifestă în general încă din copilărie sau înainte de vârsta de 40 de ani, și nu este legată de obezitate.

În Marea Britanie, unul dintre cei mai cunoscuți bolnavi de diabet de tip 1 este fostul preier Theresa May. Ea a dezvăluit, la un moment dat, că este nevoită să-și facă injecțiile cu insulină de cel puțin cinci ori pe zi pentru a-și ține boala sub control, potrivit The Sun