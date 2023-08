Spectacol astronomic unic pe cerul României. Se întâmplă astăzi

Curentul de meteori al Perseidelor – va putea fi admirat şi de pe teritoriul României, în noaptea de 12 spre 13 august. Acesta a prezentat de-a lungul timpului o activitate regulată (fiind observat de peste 2.000 de ani) și a putut fi observat foarte clar. Este vorba de fenomenul de „stea căzătoare”.

Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru ce arde în atmosfera Pământului, la frecarea cu aerul. Marele inamic al Perseidelor – Luna, care poate împiedica observarea fenomenului, în acest an, va avea vizibilitate de 10%, fapt care favorizează în 2023 observarea fenomenului astronomic.

Satelitul natural al Pământului apune pe 12 august la 18 h 35 m, răsărind pe 13 august la 02 h 24 m. Pe un cer senin se vor putea observa 100 de meteori într-o oră, potrivit NASA. Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii până dimineaţa. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelaţia Cassiopeia (între Cassiopeia şi Perseu) este o „perseidă”. Cei care vor să admire fenomenul trebuie să meargă în cel mai întunecat loc din apropiere.

Se va vedea foarte bine la miezul nopții

Activitatea Perseidelor se va încheia la 1 septembrie, în acest an. Având în vedere activitatea bună a Perseidelor încă de la începutul lunii august se recomandă ieşirea pentru observaţii şi în nopţile adiacente maximului (11/12, 13/14, etc.). Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „ploaie de stele” are radiantul în constelaţia Perseu. Constelaţia Perseu (în latină Perseus) este o constelaţie din emisfera nordică traversată de Calea Lactee, vizibilă după miezul nopţii, în luna august. Există șanse să fie văzută și steaua dublă Algol – prima stea variabilă descoperită.

Primul observator care a determinat rata orară a curentului de meteori al Perseidelor a fost Eduard Heis, care, în 1839, a numărat 160 de meteori pe oră. Calculul orbitei Perseidelor a fost realizat între 1864-1866 de Giovanni Schiparelli (1835-1910). El a ajuns la concluzia că există o legătură puternică între acest fenomen și cometa Swift-Tuttle, care trece prin apropierea Soarelui o dată la 120 de ani. „Steaua căzătoare” a fost numită Perseide în 1866 de Schiparelli în 1866, potrivit Agerpress.