Tânărul de etnie romă, în vârstă de 23 de ani, a rulat cu o viteză amețitoare, peste 200 de kilometri/h, timp în care a avut timp să facă și un ”live” pe facebook, în care înjură ca un birjar pe toată lumea. „Bă, voi sunteți în casă, vă uitaţi la mine, staţi în casă închişi, şi eu mă plimb pe afară… şi voi, în… mea, la bloc, închişi! Uitaţi si voi cum se ridică acul, terminaţilor! Voi sunteţi nişte terminaţi, retardaţi şi noi ne plimbăm la 200 la oră.

Poliţia m-a văzut, îmi ia şase puncte. Dau 200-300 de euro şi îmi iau permisul înapoi. Noi ne permitem să mergem cum vrem!. Vă luaţi şi voi cu cine apucaţi pe Facebook să vă treacă ziua şi noi ne plimbăm la 200 la oră”.

Mai apoi, ”Spartacus” de Brăila, care are contul ”Solo Denis jrr” a fost oprit de poliție pe raza localității Valea Cânepii. A prezentat un permis fals și în plus nu avea nici adeverință pentru a ieși din propria locuință. Polițiștii i-au întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis.

După un timă, ”Solo Denis Jrr” a scris pe facebook, așa ca și ”Spartacus” de Rahova că îi pare rău. ”Vreau să zic și eu în legătura cu live acela că îmi cer scuze față de unchii meii de mătușile mele, de părinți mei și toată lumea mai în vârsta femei si bărbați că mati (m-ați) auzit cum am înjurat sau am vorbit urât nu sunt genu de băiat să vorbesc așa pur și simplu m-au inervat că m-au înjurat urât și am înjurat și eu înapoi vă rog să dați share să vadă toată lumea nu vreau să va faceți o impresie aiurea despre mine”, a scris ”Solo Denis Jrr” pe contul său.