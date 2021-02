Victoria și David Beckham se distrează pe muzică românească, după cum putem concluziona din clipul distribuit de celebrul designer de modă, în vârstă de 46 de ani, pe rețelele de socializare. Victoria Beckham a postat un clip în care stă cu capul pe umărul soțului ei, cu un pahar de șampanie în mână, în timp ce acesta „fredonează, cu aplomb” ( printr-o animație suprapusă fotografiei), refrenul de la „Dragostea din Tei”, versiunea originală a cântecului trupei O-Zone.

O piesă veche de 19 ani! Din tinerețea lor, am putea spune! Și, cine știe, poate că și în anii de glorie ai formației pop din Republica Moldova, posh girl îi asculta piesele.

Soții Beckham se distrează maxim, românește

„I thought I was the singer in the family?! Is there nothing @davidbeckham can’t do?!” (n.r. – Am crezut că sunt cântăreața din familiei ?! Nu este nimic pe care @davidbeckham nu îl poate face ?!) a scris Victoria Beckham alături de simpatica animație. Fiul ei cel mare, Romeo Beckham, a fost super încântat. „Dad should give up his football to become a singer” (n.r. – Tata ar trebui să renunțe la fotbalul său pentru a deveni cântăreț), a comentat acesta. De ce nu?

Citiți articolul integral în Rețete și vedete.