Șoșoacă, o nouă achiziție: „Bătăușul” Philip Albu de la „Puterea Dragostei”

Philip Albu de la „Puterea Dragostei” s-a înscris pe listele SOS pentru parlamentare. Concurentul se bate la pumnul gol în gale și se antrenează de două ori pe zi.

Concurentul de la „Putearea dragostei declară pentru cancan.ro: „bătăile sunt mult mai periculoase, acolo poți să și mori. Aici, la RXF, este MMA, este cu mănușă, dar la pumnul gol orice lovitură poate fi fatală. Am dat level up, mă bat mai agresiv și nu toată lumea se bate în așa ceva. De asta m-am și băgat, ca să fiu primul și ultimul care face așa ceva din România.

Dacă aș intra în RXF, ar fi fix pe domeniul meu și aș intra, da, nu mi-e frică de nimeni și de nimic! De acum 4 ani am tot încercat să mă bat cu Iancu, cu Neveu, dar nu s-a făcut nimic. Mai erau și alții care voiau cu mine, dar și ei la fel, tot papagali!”, spune sportivul

„Am ales să mă bat cu profesioniști decât să am palmares de Tik Tokeri! Să zic că am profesioniști, nu Tik Tokeri! Vă dau peste nas! Ultimele meciuri ale mele am dat K.O., în 7, 5 și 30 de secunde. Bătaia la pumnul gol este foarte periculoasă. E ca bătaia pe stradă, dar cu reguli. Cu banii câștigați însă, m-am plimbat, m-am distrat. Am investit în mine, pentru că mă antrenez de două ori pe zi.”, spune Philip Albu, prezent la gala RXF.

Nu numai că Albul se concentrează pe cariera sportivă, însă el vrea să aducă o schimbare și în rândul tinerilor la început de drum, care nu se pot pregăti suficient.

”Din păcate, sportul la noi în țară este plătit foarte prost și de aceea m-am înscris în Parlament. M-am înscris la doamna Șoșoacă, ca să reprezint tineretul și sportivii, copiii care nu își permit să plătească antrenamentele. Dacă duminică la alegeri câștigă doamna Șoșoacă, o să fiu în Parlament! Nu m-aș vedea chiar Președintele țării, pentru că ar însemna prea multe, dar cine nu ar vrea?! Dacă aș fi Președinte, aș vrea să se investească în tinerii sportivi, în animale și în oamenii care nu pot să muncească să aibă toți casa lor”, încheie Philip, pentru