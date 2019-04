Scandal în Sănătate. Iohannis a decorat spitale cu probleme. Pintea a răbufnit: „Să ne lase în pace! Voi continua controalele neanunțate!”

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, că nu știe care sunt criteriile după care președintele Iohannis a decorat anumite spitale, mai ales în condițiile în care s-au descoperit mari probleme de igienă în acele unități spitalicești. Pintea a spus că va continua să meargă în controale neanunțate în spitale.





Într-o intervenție telefonică la Antena 3, ministrul Săntății, Sorina Pintea, a declarat că nu a știut că președintele Iohannis avea de gând să decoreze unele spitale pe care ea le-a controlat. De asemenea, Pintea a declarat că va continua cu aceste controale neanunțate.

„Nu am înțeles care au fost criteriile prin care aceste spitale au fost premiate. Vreau să vă mărturisesc că atunci când am fost la spitalul din Constanța, nu știam că spitalul este pe lista spitalelor ce urmează să fie decorate. Eu am văzut anumite lucruri în secții și am spus.

Nu cunosc criteriile pentru care au fost decorate spitalele, dar dacă aceste spitale merită să fie premiate, îmi pare rău. Eu nu cred asta, nici partidul din care fac partenu crede. Domnul președinte ar trebui să fie informat de investițiile care au fost făcute anul trecut și anul acesta.

Eu nu înțeleg. Când a vorbit serios? Iohannis abia acum a aflat despre dificultățile sistemului. Observ că are alte unități de măsură în domeniul Sănătății. Eu vreau să vă mărturisesc că nu am știut că spitalul din Constanța va fi premiat. Nu am evitat sa o spun public. Lucrurile sunt foarte clare. Domnul Iohannis nu a fost bine consiliat în problemele Sănătății. Din punctul meu de vedere, criteriile nu au nicio explicație, dar dacă dânsul le consideră bune pentru cetățenii din România... În ceea ce privește spitalele regionale, aș ruga-o pe doamna comisar să îl informeze pe domnul Iohannis cum am rugat-o pe doamna Dăncilă să suplimenteze bugetul, dar mi-a spus să o luăm etapizat.

Cred că ar trebui să știe mai multe. Eu voi merge în continuare în controale. Mă duc în calitate de simplu cetățean. Îmi doresc să schimbăm ceva și ar fi bine să ne lase în pace.”, a declarat Sorina Pintea la Antena 3.

Președintele Iohannis nu crede în intențiile bune ale ministrului Pintea, ci vede acele controale neanunțate în spitale drept un joc de imagine făcut de PSD.

„Agenda publică este acaparată de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certaţi cu justiţia, timp în care cetăţenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenţei guvernanţilor. Este revoltător că ministrul Sănătăţii a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară. Cum să mai creadă cineva că PSD chiar va construi noi spitale?

Ce fac guvernații ca să-i ajute pe medici? Mai nimic, în afara unor excese de autoritate prin care să acopere lipsa de măsuri concrete din sănătate. Nici în domeniul resurselor umane din sănătate promisiunile nu au fost onorate. Rezidențiatul nu a fost reformat. Sunt educați foarte mulți tineri medici, dar ne confruntăm cu dezechilibre pe specialități, iar exodul nu a fost stopat.

PSD-iștii guvernează încercând permanent să găsească țapi ispășitori pentru propriile eșecuri. Nu mai pot păcăli pe nimeni. Dacă și-ar fi propus în mod real să construiască spitale, nu ar fi trebuit decât să acceseze bani europeni. Viitorul în medicină înseamnă inovare, digitalizare, sustenabilitate”, a declarat Iohannis, marţi, la Palatul Cotroceni, la ceremonia de decorare a unor spitale din ţară.

