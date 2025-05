EVZ Special Sorin Stratulat oferă detalii despre strategia de business din spatele unui brand de top din domeniul de beauty







Sorin Stratulat este un hairstylist și antreprenor de renume în industria de beauty din țara noastră. El a devenit cunoscut pentru colaborările sale cu numeroase vedete și pentru contribuția sa semnificativă în industria frumuseții din România. Alături de Alex Abagiu și Cătălin Stoica, el a lansat în anul 2008 proiectul Beauty District

Joi, 29 mai, Sorin Stratulat a fost prezent în cadrul podcastului „Picătura de business” unde a oferit mai multe detalii despre a fi antreprenor în România pe acest segment. Înregistrarea integrală poate fi urmărită pe pagina de YouTube„HAI România”.

Sorin Stratulat și principiile de business

Echipa de la Beauty District lucrează la momentul de față în două locații din zona de nord a Capitalei. „Să trecem peste partea peste creativa, peste partea de conexiune cu oamenii. Căci o afacere în beauty reprezintă mult mai mult de atât. În spate este un management bine pus la punct și o dezvoltarea corectă bazată pe investiții inteligente”, a declarat în cadrul podcastului Sorin Stratulat.

Iar unul dintre principiile de business pe care îl aplică antreprenorul și colegii săi în cadrul afacerii Beauty District este fidelitate față de brand în. „Am încercat prin stande de calitate, prin proceduri foarte clare, prin ajutorul partenerilor cu care lucrez, să punem bazele unui mod de a face lucrurile bine puse la punct astfel încât, indiferent cine vine și apelează la serviciile noastre, la mine sau la colegii mei, standardul să rămână același”, explică Sorin Stratulat.

Trio-ul din spatele afacerii

Omul de afaceri are doi parteneri cu care este alături încă de la început în business, Alexandru Abagiu și Cătălina Stoica. Cei trei sunt împărțiți pe trei sectoare. Sorin stratulat se ocupă de partea de hairstyling, Alexandru Abagiu are în atenția zona de make-up, iar Cătălina Stoica s-a specializat în nail art, manichiură și pedichiură. „Lucrăm în acest trio pentru că eu consider că e nevoie de expertiză în mod real pe fiecare dintre domeniile de frumusețe. Eu nu am această expertiză decât pe felia mea, așa că tortul nostru este format din trei felii, fiecare cu zona lui de specialitate”, menționează antreprenorul.

Cei trei s-au cunoscut într-un backstage, în spatele unei camere de filmat pe când lucrau împreună la o campanie o imagine.Sorin Stratulat spune cum s-au înțeles foarte bine de-a lungul timpului și, la un moment dat, după aproximativ trei ani, le-a venit ideea să înceapă un business împreună. „Și cred că relația dintre noi trei e foarte important la nivel de valori. Credem în continuare în același lucru, credem în calitatea serviciului”.

„Acum, nu știu dacă pun toată situația doar pe seama norocului de a-i întâlni pe Alexandru și Cătălina, dar și noi am învățat în tot acest timp pentru a fi compatibili când vine vorba de business. La nivel de comunicare ne descurcăm foarte bine, chiar și atunci când este puțin mai dificil, indiferent că vorbim emoțional sau economic. Vorbim și găsim soluții”, povestește Sorin Stratulat.

Între afacere și brand personal

De asemenea, pe lângă statutul de antreprenor, el este cunoscut publicului larg și pentru talentul său pe partea de hairstyling. „Și aici intervine foarte mult brandul personal”, subliniază omul de afaceri. „Vin la mine persoane care nu-și doresc neapărat să lucreze cu mine pentru experiența mea, cât pentru brandul personal pe care îl am. Unii pun mai presus imaginea pe care am reușit să o construiesc în timp, comparativ cu ceea ce oferă businessul din care fac parte. Dar acestea sunt două lucruri separate”, adaugă Sorin Stratulat.

Tot pe acest subiect, el spune că, de-a lungul anilor, a încercat să nu facă transferul decât într-un singur sens, din ceea ce înseamnă brand personal către business, nu și invers. „Ce înseamnă concret asta în nivel de business? Înseamnă echipă solidă, înseamnă investiție continuă în zona de educație a angajaților și în zona de procedură, adică modul în care facem concret lucrurile la Beauty District”.