Protocolul Ministerului Sănătății și ordinul intern emis de managerul spitalului au interzis aceste întâlniri în timpul pandemiei și le-au cerut medicilor ca astfel de discuții să se poarte doar online.

Imediat după ce a fost demis, medicul Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, a anunțat că va contesta decizia și a numit „lamentabil” motivul pentru care și-a pierdut funcția.

„Ziua, ca hoții, așa pe nepusă masă, sub un pretext lamentabil, pentru că eu nu am avut nicio îmbolnăvire a personalului medical pe secție. Mai mult decât atât, pe secția pe care am condus-o, o aripă de 30 de paturi era pregătită și a fost folosită pentru bolnavii care ieșeau pozitiv la COVID. Așadar, pretextul a fost nepăstrarea distanței ilegale.

Eu am explicat: „Bă, nu fiți fraieri, că nu pot să fac chirurgie prin online”, a declarat Sorin Oprescu la Antena 3.

Printre cele 4 cadre medicale concediate fără un avertisment în prealabil se află și partenera de viață a profesorului Oprescu, dr. Adriana Nica. Aceasta ocupa funcția de șef secție Anestezie și Terapie Intensivă.

Șef Secție Oftalmologie – Prof. Dr. Liliana Mary Voinea, medic primar oftalmolog, doctor in științe medicale, competenta laser in oftalmologie Șef secție Medicină Internă I – Șef Lucrări Diana Lupu, medic primar medicina interna, medic primar gastroenterologic, Doctor în Științe Medicale, competenta ecografie abdominala Șef secție Nefrologie – Șef Lucrări Dr. Dorin DRAGOŞ, medic primar medicină internă, medic primar nefrologie, Doctor in Științe Medicale, competenta ecografie cardiacă, competenta ecografie generala, competenta homeopatie Șef Secție ATI Adriana Nica, fost director al Spitalului Universitar.

Medicul Sorin Oprescu a fost înlocuit cu dr. Dragoș Șerban.