Sorin Graure, Rompetrol Rafinare, la Gala Capital „Suntem în România să facem excelență”

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat o cifră de afaceri brută de 4,92 miliarde de dolari și a realizat investiții de peste 140 de milioane de dolari pentru modernizarea și eficientizarea rafinăriilor Petromidia și Vega. Pentru 2025, planul investițional prevăzut depășește 66 de milioane de dolari și se concentrează pe eficiență energetică și continuitatea fluxului de producție.