Monden Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, prietenie cu peripeții. Nu se suportau







Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au declarat că le-a fost dor de Masterchef și că se bucură că s-au întors. Ei au spus că se simt mai liniștiți de când au plecat de la Antena 1 și că speră ca lucrurile să rămână așa.

„Chiar ne-a fost foarte, foarte dor”, au spus cei trei chefi. „Liniștea, cred( i-a lipsit). Pentru mine liniștea, da, sunt mai relaxat, mai liniștit. Eu cel puțin așa mă simt”, a spus Sorin Bontea.

Cum s-au cunoscut cei trei chefi

Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au povestit și cum s-au cunoscut, dar și despre momentul în care au aflat că vor juriza Masterchef. Inițial, cei trei au crezut că este o glumă.

„Eu am primit un telefon scurt, telefonul din restaurant, a venit managerul și a zis...de la Pro TV, nu știu ce emisiune MasterChef, nu auzisem în viața mea. Și i-am zis "pleacă mă de aici, nu ține vrăjeala, că faceți mână proastă". Și "nu, nu, vino, vino". A vorbit la telefon, am întrebat hotelul respectiv, a zis OK, da, pot să vină. Am dat un casting, am fost filmat cum - știu și acum - am făcut un foie-gras, ceva de genul ăsta.”, a spus Sorin Bontea.

„Eu lucram la un hotel în București, la momentul respectiv. Și la un moment, dat m-a sunat cineva. Aia a fost cea mai tare fază de pe planetă. "Dom'ne, să venim să te filmăm, să nu știu ce"... "Bună ziua, bună ziua", intră cei de la Pro TV, mă salută, se duce și-l ia la filmare pe șeful meu. Zic asta e, ce să fac? Au plecat, s-au urcat în lift și le-a sunat telefonul: "Pe cine ați filmat, mă? Pe ălalalt trebuia să-l filmați!" Și eu am fost filmat ultimul.”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

„Eu am primit un mail de la Andreea Godeanu. Și când am văzut mailul, nu l-am luat în seamă. Am crezut că e spam. Și mi-a zis soția: "băi, tu știi cine e?" Și atunci mi-am dat seama că, da, am greșit un pic.”, a spus Florin Dumitrescu.

Nu s-au plăcut de la început

Florin Dumitrescu a recunoscut că nu s-au plăcut de la început. „Ei doi se luptau pentru supremație”, a descris acesta dinamica inițială dintre colegii săi. Cătălin Scărlătescu a spus că s-a crezut mai bun decât cei doi colegi. „Mi-aduc aminte ca și acum. Eu m-am prezentat așa: "Salut, eu sunt cel mai bun bucătar român în viață. Și ăștia doi au râs”, a spus Scărlătescu.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au spus că telespectatorii sunt foarte fericiți că s-au întors la MasterChef și că îi opresc pe stradă pentru a discuta cu ei. Florin Dumitrescu a declarat că este o adevărată provocare să revină la PRO TV după 12 ani.

Sorin Bontea, oprit pe stradă de fani

Cătălin Scărlătescu: „Toată lumea țopăie pe stradă de fericire. "Bine, mă!" Nu știu de ce, toată perioada asta, noi, pe stradă, suntem master-ii, care am rămas master-ii...”

Sorin Bontea: „Cel puțin mie mi se întâmplă foarte des - și înainte la fel -, lumea nu striga "chef!".Zicea "uite-l pe ăla de la MasterChef". Sau "MasterChef!", striga după mine.”

Florin Dumitrescu: „Nu o consider deloc o ciorbă reîncălzită, dimpotrivă. Mi se pare că e o provocare mai mare astăzi decât a fost acum 12 ani. Pentru că provocarea de acum e un pic mai sensibilă, să zicem. Noi trebuie să-i găsim pe acei bucătari amatori, pasionați, care să ajungă să îndeplinească ce au îndeplinit cei din primul, din al doilea sezon - și anume să ajungă bucătari, să ajungă șefi de restaurant”, potrivit știrileprotv.