Sorin Blejnar este liber din nou! Fostul șef al Fiscului a fost eliberat condiționat. Decizia este definitivă

Sorin Blejnar a depus o cerere pentru eliberare condiționată în luna august, însă Magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au respins-o. Vineri însă, Tribunalul Ilfov a admis contestația, așa că fostul șef al Finanțelor va fi eliberat. Acesta părăsește celula după aproximativ doi ani și șase luni. Decizia este definitivă.

Judecătoarele Mihaela Niță și Cristina Craiu de la Curtea de Apel București l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pe Sorin Blejnar într-un dosar de corupție. Acest lucru se întâmpla în luna mai, în anul 2019. Inițial, tot în același dosar, fostul șef ANAF a fost condamnat de către Tribunalul București la șase ani de închisoare pentru fapta sa. Bărbatul a mai fost trimis în judecată și în anul 2016 de către DNA Ploiești. Atunci a fost acuzat de trafic de influență.

Procurorii DNA i-au adus acuze cu privire la evenimentele petrecute în anul 2011, când bărbatul ar fi primit mită de la un cunoscut om de afaceri în valoare de 12,5 milioane de lei. Acești bani au fost oferiți de către administratorul firmei Romsys, pentru atribuirea unor contracte cu Fiscul. Conform informațiilor, Sorin Blejnar ar fi primit 20% din valoarea contractului atribuit de ANAF.

Pentru a scoate banii primiți din bancă, fostul șef al fiscului ar fi folosit cinci firme fantomă.

“Solutia pe scurt: In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala admite contestatia formulata de contestatorul – petent BLEJNAR SORIN impotriva sentintei penale nr. 2069 din data de 26.08.2021 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul penal nr. 18056/4/2021. Desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand cauza: in temeiul art. 587 alin. 1 Cpp raportat la art. 59 C.pen.1969 si cu aplicarea art. 5 NCP admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul – condamnat BLEJNAR SORIN (date). Dispune liberarea conditionata a petentului – condamnat de sub puterea MEPI nr. 5845/2019 emis de Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala in baza sentintei penale nr. 2163/2018. Pune in vedere petentului dispozitiile art. 61 din Vechiul Cod Penal privind revocarea liberarii conditionate.

In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 15.10.2021.

Document: Hotarare 830/2021 15.10.2021”, precizează minuta Tribunalului Ilfov din 15 octombrie 2021 privind liberarea condiționată a lui Sorin Blejnar