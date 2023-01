Sorana Cîrstea, o nouă victorie în 2023. A câștigat în fața unei faimoase jucătoare de tenis

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, duminică, pe tabloul principal la turneul Adelaide International 2, turneu de categorie WTA 500. Sorana Cîrstea, locul 45 mondial, şi favorită 10 în calificări, a învins-o în ultima rundă a calificărilor pe estona Kaia Kanepi, locul 32 mondial, scor 6-2, 4-6, 7-5.

Anterior, Sorana Cîrstea, numărul 45 WTA, a învins în turul de calificări al turneului WTA 500 de la Adelaide cu 5-7, 6-4 și 6- în două ore și 23 de minute pe Camila Giorgi

După 2 ore și 9 minute, românca a reușit să câștige meciul. Sorana Cîrstea trecuse în turul precedent de Camila Giorgi. La turneul Adelaide 2 au participat cei mai cunoscuți jucători de tenis, mai puțin iderul mondial Iga Swiatek, care a renunțat din cauza unor dureri la umăr. Premiile sunt de $780.637.

In the crazy Adelaide 2 qualifying, Sorana Cirstea into the main draw after two… crazy matches vs. fellow big hitters.

QR1: d. Giorgi 5-7, 6-4, 6-0 from 1-3 down in the 2nd set

QR2: d. Kanepi 6-2, 4-6, 7-5 from 3-5 down in the 3rd and after leading 2-0 *40-30 in the 2nd.

