Sondaj INSCOP: Reforma administrativ-teritorială și comasarea localităților, pe placul românilor

Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că majoritatea românilor consideră că o reformă administrativ-teritorială, inclusiv comasarea localităților și înființarea de regiuni, ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice.

Conform barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2–6 martie 2026 și publicat luni, mai bine de jumătate dintre români consideră că o reformă administrativ-teritorială ar aduce beneficii serviciilor publice. Studiul indică faptul că 59,3% dintre respondenți cred că astfel de modificări ar îmbunătăți calitatea serviciilor, un procent ușor mai mare față de cel înregistrat în mai 2024, de 58,1%. În același timp, 36,5% dintre participanți consideră că reforma nu ar avea un impact semnificativ.

Când întrebarea a inclus explicit posibilitatea comasării sau unificării localităților, rezultatele arată un sprijin similar, cu 60,8% dintre români în favoarea reformei, procent în creștere față de sondajul din 2024.

Datele arată că ideea de regiuni administrative care să cuprindă mai multe județe este privită favorabil de publicul român. Astfel, 60,1% dintre respondenți au o opinie pozitivă, în timp ce 34,8% au o părere negativă.

Comparativ cu mai 2024, procentul de susținere a crescut de la 55,7%, semnalând o deschidere mai mare a cetățenilor către reorganizări administrative mai ample.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a spus că „reforma administrativ-teritorială beneficiază de o majoritate stabilă de susținere, iar faptul că sprijinul se menține chiar și atunci când este menționată explicit comasarea localităților indică o disponibilitate a publicului pentru schimbări structurale ale administrației. De asemenea, acceptarea ideii de regiuni care să unească mai multe județe confirmă că o parte importantă a opiniei publice este deschisă unor formule de reorganizare mai ample ale statului. În ansamblu, sondajul INSCOP surprinde existența unei ferestre de legitimitate pentru reforma administrativ-teritorială”.

Sondajul a fost realizat între 2 și 6 martie 2026, prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația României de peste 18 ani, neinstituționalizată, și acoperă categoriile socio-demografice relevante. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.