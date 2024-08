Economie Sondaj EVZ. Guvernul vrea să introducă CNP-ul fiscal. Ce spun românii







Românii se confruntă cu noi schimbări importante. Guvernul are în plan introducerea CNP-ului fiscal. Acest nou sistem are ca principal scop să realizeze un identificator unic fiscal pentru toți românii. Așadar, acest cod sau CNP fiscal ar urma să fie folosit la nivelul declarațiilor fiscale și pe facturi.

Anunțul cu privire la această nouă implementare a fost făcut de ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș. Acesta a explicat că noul cod de identitate fiscală este opțional și nu va obliga pe nimeni să-l folosească.

Guvernul introduce CNP-ul fiscal

Potrivit Ministrului Finanțelor, acest model de CNP fiscal nu a fost inventat de România. Inițiativa face parte din modelele practicate la nivelul multor țări membre UE. De asemenea, propunerea este la nivel de discuții și în cadrul Băncii Mondiale. Este posibil ca un astfel de cod fiscal să fie introdus pentru întreaga strategie de impozite și taxe.

Oficialul a explicat că o astfel de măsură este în favoarea mediului de afaceri. „Împreună cu reprezentanţii mediului de afaceri am dezbătut problema acelui cod de identificare fiscală, pentru că mediul de afaceri este cel care are un prim interes ca să eliminăm din concurenţă pe cei neloiali şi pentru cei care sunt corecţi şi cinstiţi în piaţă şi îşi plătesc impozitele şi taxele este o prioritate ca toată lumea să devină cinstită” a declarat Marcel Boloș.

Noile măsuri au în prin plan combaterea evaziunii fiscale. Odată de codul tău fiscal se află pe bon, este integrat în sistem. Pentru serviciile considerate cu risc de evaziune fiscală la care ai cerut bon, vei avea posibilitatea de a primi o parte din bani înapoi de la stat.

„Nu este o obligaţie, este o opţiune pe care o are orice cumpărător, beneficiar de servicii, în cazul acesta pe care vi l-am dat cu spălătoria auto, dacă de acolo ai luat acel bon fiscal şi ai spus codul tău de identificare fiscală, ANAF-ul are posibilitatea, la sfârşit de an, să centralizeze toate acele cumpărături pe care tu le-ai făcut din domenii de activitate pe care statul le consideră că sunt cu risc de evaziune fiscală ridicat şi din totalul acelor sume adunate de-a lungul anului un procent ţi se rambursează, sau îţi dă posibilitatea să compensezi cu alte impozite şi taxe” a explicat ministrul Finanțelor.

Noua măsură stârnește controverse

Această inițiativă de introducere a CNP-ului fiscal a adus noi controverse la nivelul opiniei publice Oamenii nu doresc ca statul să aibă atâta control la nivelul finanțelor personale. În special în cazul persoanelor fizice, românii nu înțeleg de ce ar fi nevoie ca autoritățile să aibă toate datele lor în momentul efectuării unei plăți cu cardul. Având în vedere actualele controverse, pe canalul de Youtube „Hai România” a fost lansat un nou sondaj.

Sondaj la nivelul românilor

Pe canalul de Youtube „Hai România” se desfășoară un sondaj. Întrebarea pusă oamenilor este: „Guvernul vrea să introducă CNP-ul fiscal. Ce părere aveți?”. Așadar, persoanele au la dispoziție cinci variante de răspuns.

Până la acest moment, cel mai popular răspuns a fost „Nu, înseamnă că ne vor urmări toate tranzacțiile”. Această variantă a obținut un procent majoritar de 69%. Cu 13% din voturile oamenilor, următorul răspuns clasat este „Da, trebuie redusă evaziunea fiscală”. De asemenea, 11% dintre respondenții sondajului nu au cunoștințe legate de ce înseamnă acest CNP fiscal. În plus, 5% au explicat că nu sunt interesați de subiect. Totuși, 3% dintre respondenți au ales să-și exprime părerea în comentarii.

Cei care își doresc să-și exprime părerea cu privire la noua măsură a Guvernului de introducere a CNP-ului fiscal o pot face AICI .