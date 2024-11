Politica Sondaj BCS. Ciucă și Ciolacu, în turul doi. Cifrele care arată ascensiunea liderului PNL







Lucrurile devin tot mai limpezi: un nou sondaj îl plasează pe Nicolae Ciucă în turul al doilea la alegerile prezidențiale. Liderul PNL s-ar plasa sub Marcel Ciolacu, candidatul PSD, dar deasupra Elenei Lasconi, reprezentanta USR.

Nicolae Ciucă are toate șansele să intre în turul al doilea. Conform sondajului BCS, acesta se află pe locul doi în topul preferințelor românilor.

Astfel că se prefigurează o înfruntare finală între Ciucă și Ciolacu, în turul al doilea. Pe locurile următoare s-au clasat, în ordine, Elena Lasconi, George Simion și Mircea Geoană.

Datele sondajului mai arată că PNL are scor de peste 21% la alegerile parlamentare în cel mai recent sondaj, sub PSD, care are 35%. Pe poziția a treia se află USR, cu 16,1%, apoi AUR, cu 12,4%.

Clasamentul canddidaților la președinție

Întrebarea sondajului a fost: „Pe 24 noiembrie vor avea loc alegeri prezindențiale. Cu ce candidat veți vota în primul tur de scrutin?”

Marcel Ciolacu - 27,1%

Nicolae Ciucă - 17,7%

Elena Lasconi - 14,3%

George Simion - 11,9%

Mircea Geoană - 7,6%

Călin Georgescu - 5,8%

Cristian Diaconescu - 4,9%

Clasamentul partidelor politice

La întrebarea: „Pe 1 decembrie cu ce formațiune politică veți vota la alegerile parlamentare?”

PSD -35%

PNL - 21,6%

USR - 16,1%

AUR - 12,4%

UDMR - 6,7%

SOS România - 3,3%

1.157 persoane cu drept de vot, care au domiciliul stabil în România.

Au fost excluse persoanele aflate în străinătate și persoanele instituționalizate (din închisori, mânăstiri, spitale, unități militare, etc.) Din 100 de eșantioane construite la fel, 95 vor da aceleași rezultate cu o eroare de +/- 2,9%.

Eșantionul reproduce structura socio-demografică a României pe sexe, vârste, ocupații, tipuri de localități, regiuni de dezvoltare. Datele sunt ponderate după nivelul de instrucție școlară. Prin rotunjirea automată a cifrelor procentele pot depăși 100% sau pot fi mai mici cu 1%.

Rezultatele sondajului EVZ

Sondajul comandat de Evenimentul Zilei și dat publicității ieri indică faptul că pe prima poziție la prezidențiale se află președintele PSD Marcel Ciolacu. Actualul premier are 29 de procente intenție de vot.

Pe poziția a doua în sondaj este președintele PNL Nicolae Ciucă. Actualul lider al Senatului și fost premier adună 19% din intențiile de vot.

Liderul AUR George Simion se află pe a treia poziție la intenția de vot, cu 17 procente.

Elena Lasconi, candidata USR, se află pe locul al patrulea, cu 16% intenție de vot.