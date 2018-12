S.O.S., SIDEX! După ce A „LOVIT” în Cehia, indianul Sanjeev Gupta VREA SĂ „LOVEASCĂ” şi-n românia. Britanicii i-au luat urma

Sanjeev Gupta, cel care dorește să devină proprietar al SIDEX, se află într-o campanie de cosmetizare pentru a câștiga bunăvoința sindicatelor, a autorităților române și a politicienilor. Ca să preîntâmpine ce s-a întâmplat la oțelăria de la Ostrava, unde promisiunile sale au declanșat o coliziune majoră cu sindicatele și politicienii din Cehia. Sindicatele din oțelăria de la Ostrava, ce reprezintă ca și la Galați spre 6.000 de angajați, sunt îngrijorate că preluarea va „distruge permanent și ireversibil” uzina și de aceea au cerut un „plan detaliat și angajamentul ferm că se va investi în fabrică”, după cum anunța Sunday Times, un ziar important din Marea Britanie, tara de adopție a afaceristului indian. Astăzi vă prezentăm ce spun și alte publicații importante despre afacerile familiei Gupta. Datorii neplătite la furnizori, fonduri falimentate, asiguratori ce suspendă polițele și multe alte lucruri pe care trebuie să le știm înainte de a pierde un combinat și, odată cu el, inima unui oraș.





Parcă rupt din optimismul provocat de sărbătorile Centenarului, am asistat zilele trecute la un laudatio făcut de o televiziune centrală lui Sanjeev Gupta, cel care este în cursa pentru preluarea SIDEX Galați.

Interviul luat lui Sanjeev Gupta, care pare mai curând tipul de publicitate mascată, reiterează și lansează noi promisiuni cu un entuziasm molipsitor. Auzim (din nou) despre cei peste 300 de milioane de euro ce vor fi investiți pentru creșterea cu 50% a capacității de producție a SIDEX Galați și, ca să nu fim abandonați în banalitatea cotidiană înainte de Sărbători, omul de afaceri plusează cu promisiunea de a se implica și în construcția unei autostrăzi, în parteneriat public-privat.

Practic, Gupta nici nu a pus bine piciorul la Galați, nu a dovedit că poate menține și dezvolta combinatul, dar deja se gândește la următoarea promisiune: infrastructură.

Datoria noastră e să-i aducem aminte că nici astăzi nu ne-a răspuns la întrebarea referitoare la investiția promisă la Oltenița: 200 de milioane de euro anunțați pentru construcția „celei mai moderne oțelării din Europa” s-au topit discret ca și cum niciodată nu au existat.

În încercarea de a stabili faptele exacte, am documentat la fața locului ce a mai rămas din promisiuni: o plantație de lavandă și goji. Să fie asta și soarta Galațiului? De ce trebuie să credem că un om de afaceri, extrem de controversat în presa financiară internațională, va fi performant la Galați, o afacere mult mai complicată decât cea de la Oltenița. Sau, altfel spus, dacă în locul unei oțelării la Oltenița a răsărit lavandă, la Galați la ce trebuie să ne așteptăm? La o plantație de bambus?

Sunt întrebări pe care ar trebui să și le pună toți cei implicați la nivel guvernamental, poate chiar la nivelul CSAT, unde se va da aprobarea finală pentru această tranzacție.

În tot discursul său, Sanjeev Gupta nu reușește să aducă argumente care să lămurească toate semnele de întrebare, ci mai mult, ne învăluie din nou în vraja promisiunilor care sună bine pentru români: autostrăzi, obsesia națională a ultimilor 30 de ani. Trebuie să recunoaștem, infrastructura este o latură sensibilă pentru români și oricine promite asta are toate șansele să fie crezut, mai degrabă din dorința de a fi mințiți frumos decât datorită credibilității.

Promisiunile, o strategie de marketing

Obiceiul de a sări de la o promisiune la alta e caracteristică acestui grup de oameni de afaceri, numai că așa cum o să vă arătăm, cei care vor să cumpere SIDEX Galați au mari probleme în a-și susține investițiile de până acum, darmite să-și mai ia încă o responsabilitate.

Din păcate pentru oamenii de bună credință care încă lucrează la Galați, sperăm să nu fie prea târziu atunci când vor înțelege că nici autostrada nu va veni până la poarta combinatului, nici locul lor de muncă nu va mai exista, pentru că Sanjeev Gupta nu spune tot adevărul.

Cum ar fi faptul că pozează deja în proprietar la Galați, cu toate că, în prezent, Comisia Europeana derulează un proces de analiză a cumpărătorului selectat de ArcelorMittal, nefiind luată nici o decizie referitoare la validarea domniei sale ca proprietar al SIDEX.

În cadrul acestui demers, Comisia Europeană dorește să se asigure că viitorul „cumpărător îndeplinește o serie de criterii predefinite, menite să garanteze că dispune de stimulente adecvate pentru a continua funcționarea combinatului. Cumpărătorul va trebui să demonstreze Comisiei că dispune de capacitate şi stimulente pentru a exploata combinatul pe termen lung. Cu alte cuvinte, vânzarea combinatului către un cumpărător care ar avea în vedere închiderea sa nu ar fi o soluție acceptabilă”, a spus Comisarul European pentru competitie, Margreth Vestager.

Cu alte cuvinte, se studiază seriozitatea, stabilitatea financiară, experiența în industria oțelului a cumpăratorului, intențiile sale reale și capacitatea de a le duce la bun sfârșit.

Sanjeev Gupta ne spune despre ce a scris revista Forbes, care l-a numit cel mai îndrăznet investitor din lume anul trecut, dar nu ne spune ce scrie în ultimele luni presa internațională, cu privire la afacerile lui.

E de datoria noastră să vă prezentăm și restul de lucruri nespuse, așa cum se văd prin prisma unor publicații internaționale al căror renume și intenție nici măcar Sanjeev Gupta nu le poate pune la îndoială.

Financial Times: „Salvatorul oțelului” Sanjeev Gupta încearcă să se împrumute de la rivali”

Acestea sunt promisiunile făcute de Gupta în România, dar pentru a înțelege cu cine avem de a face am studiat presa din Marea Britanie, locul din care provine și unde este cel mai bine cunoscut. Există o inflație de articole despre posibilul viitor investitor de la Galați, dar am selectat doar câteva, care au atins cele mai importante aspecte ale posibilului viitor patron de la SIDEX. În data de 19 octombrie 2018, Financial Times titra ironic: „Salvatorul oțelului Sanjeev Gupta încearcă să se împrumute de la rivali”. Din articol aflăm și cum a ajuns miliardarul la această soluție: „Sanjeev Gupta, așa-numitul „salvator al oțelului”, s-a adresat comercianților rivali de mărfuri pentru împrumuturi după ce unul dintre principalii săi susținători financiari, managerul de active elvețian GAM, a intrat în dificultate”.

Financial Times: GAM returneaza clienților miliarde de dolari după suspendarea unui manager care a investit în titluri de valoare legate de companiile GFG (Gupta - n.a.)

GAM este un fond de investiții elvețian, despre care noi am mai scris în cadrul anchetei despre afacerile familiei Gupta, care face primii pași spre lichidare. Problemele fondului sunt suprinzătoare pentru analiștii financiari internaționali, dar se pare că acestea sunt în strânsă legătură cu afacerile lui Gupta, care a împrumutat nu mai puțin de 2,8 miliarde de dolari de la elvețieni. Financial Times scrie că pentru GAM va fi greu să lichideze tot. Dacă i-a fost ușor să vândă anumite bonduri „bune”, probabil îi va fi foarte greu să scape de titlurile cu care a mai rămas. Cea mai mare parte din aceste titluri greu sau imposibil de vândut au fost generate de grupul Gupta.

Bloomberg: „Ancheta GAM va re-analiza afacerile cu industriașul (Gupta - n.a)”

Brokerul care l-a ajutat să acceseze banii, anchetat. Criza a fost declanşată de un angajat anonim, care a anunţat conducerea şi organismele de control ale pieţei de capital că practicile managerului de investiţii Tim Haywood nu sunt conforme cu regulamentele. Investigaţia internă a GAM a reliefat că Haywood nu a depus suficientă diligenţă în a verifica anumite investiţii, a semnat contracte singur, chiar şi atunci când ar fi fost nevoie de două semnături, nu a împărtăşit intern documente importante de analiză, a încălcat politica de cadouri şi protocol pentru că nu a cerut aprobări prealabile, şi-a folosit emailul personal în scop de serviciu şi altele.

Aşa cum notează „Evening Standard” în data de 25 septembrie 2018, „aceste practici nocive sunt legate de investițiile făcute în datoria privată, foarte dificil de vândut, emisă de o companie denumită GFG Alliance, controlată de magnatul oţelului Sanjeev Gupta”, conform Bloomberg. De altfel, îngrijorarea este susţinută şi de Financial Times care notează, pe 9 noiembrie 2018, că „sunt întrebări despre cum a reuşit (Gupta-n.a.) să-şi finanţeze goana după cumpărături. Una dintre sursele de finanţare, conform documentelor publice, a fost GAM, care a deţinut o cotă semnificativă de cel puţin 2,8 miliarde dolari din finanţarea pentru companiile domnului Gupta”. Din cauza acestei situaţii, acţiunile GAM s-au prăbuşit cu peste 66% şi se anunţau nori negri la orizont atâta timp cât curg veştile proaste din investigaţia în curs.

