Vitamina D este foarte importantă primavara, mai ales acum când nu reușim să ne expunem foarte mult la soare, să ajungem la munte sau la mare. Ea întărește sistemul imunitar, echilibrează sistemul nervos și ajută la depunerea calciului în oase și dinți. Ultimele studii realizate de universități din Marea Britanie arată o posibilă legătură între cantitatea de vitamina D și vulnerabilitatea la coronavirus. Unii cercetători susțin că în cazul Italiei și Spaniei nivelurile de vitamina D sunt mai scăzute față de țările nordice unde se înregistrează mult mai puține cazuri iar nivelul de vitamina D este mai ridicat – aici oamenii se expun mai mult la soare pentru ca temperaturile sunt mai scazute, iar alimentatia este dominata de peste gras.

Vitamina D protejează organismul si față de infecțiile respiratorii și o putem găși în iaurt, brânză, ciuperci și peste gras. Se pare că și carnea de porc – cu cât mai puțina grăsime – este o sursă bună de vitamina D . Oare acesta să fie unul dintre motivele pentru care totuși România, cu o populație consumatoare de carne de porc, nu are atâtea cazuri de COVID 19 ca în alte zone ale Europei?

Magneziul este foarte important pentru insomnie, importriva depresiei, mai ales în aceste perioade în care astenia de primavara se suprapune cu izolarea acasă și – nu în ultimul rand – în cazul crampelor musculare. Găsim magneziu în avocado – se pare că avocado conține aproximativ 40 mg la 100 g de avocado – în sare marina, cereale integrale, fructe uscate , nuci sau fructe de mare. La acestea putem adauga orez brun, linte , banana și… ciocolată. Este vorba de ciocolată neagră, cu peste 70 la sută cacao, pentru că aceasta din urmă conține o doză bună de magneziu. La fel, peștele gras rămâne o soluție pentru completarea cu acizi grași și magneziu.

Vitamina C stimulează celulele albe din sânge și crește rezistenta organismului la infecții. Despre vitamina C se vorbește mult, inclusiv în cazul pandemiei actuale. Găsim vitamina C în citrice, pătrunjel, broccoli, varză de bruselles, kiwi, lămâie și multe alte alimente pe care le putem consuma frecvent.

Vitamina E asigura o bună funcționare a sistemului nervos, sustine perioadele de detoxifiere și sprijină organismul în lupta împotriva infecțiilor și radicalilor liberi.

Surse de vitamina E găsim în spanac – aliment de sezon- migdale, avocado, peste gras, ardei roșu și sparanghel. Sursă bună de vitamina E o reprezintă și uleiurile bogate în omega 3 cum sunt cele de măsline sau de peste.

Vitamina B6 reglează activitatea musculara și nervoasă, echilibrează tensiunea arteriala și fortifică oasele. În plus, este importantă pentru sistemul nervos și echilibrul psihic, alături de alte elemete ale complexului de vitamine B. Este o altă vitamina foarte importantă în acesta perioadă.

Vitamina B 6 se găsește în varză albă, cartofi noi – alimente de sezon – banane, carne de pasăre, fasole, somon, carne de curcan. Cartofii sunt foarte importanti , dar să nu uitam că ei trebuie gătiți în coajă pentru a nu pierde principalii nutrienti pentru care sunt atât de recomandați, în special cartofii noi.

Cu alte cuvinte, avem destule soluții la îndemână că să evităm astenia d primavara și să ne menținem organismul în forma chiar și în această perioada, Să luam partea bună a izolării – mai multa odihnă și deconectare de la ritmul ridicat ce genera mult stres – și să completăm odihna cu alimente care să ne aducă principalele vitamine de care avem nevoie primăvara, arată tvr.ro.