Călin Popescu-Tăriceanu propune ca şcolile să fie închise, reorganizat procesul de învăţământ, iar redeschiderea unităţilor şcolare să aibă loc după alegerile locale.

„Am văzut orarele de la unele clase! Copiii au minimum 5 – 6 ore pe zi, deci se presupune că în tot acest timp vor sta cu masca pe faţă, fără să iasă în pauze, fără să se ridice de pe scaune! Este vreun adult care poate rezista la acest program?

S-a transformat şcoala într-o instituţie de tortură? Revin şi arăt: soluţia este reducerea programei, maximum 3 ore pe zi în clase în serii de 15 copii. Haideţi să oprim închisoarea asta pentru copii şi să ne organizăm pentru redeschiderea şcolilor după alegerile locale!”, a fost reacția lui Călin Popescu-Tăriceanu, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Tăriceanu susţine că şcoala a început „într-un haos cum nu a mai fost vreodată” şi că în aceste condiţii instituţiile de învăţământ se vor închide după alegerile locale din cauza creşterii numărului de infectaţi cu SARS-CoV-2.

Îi e frică să-și trimită copilul la școală

Mai mult, liderul ALDE susține că îi e frică să-și trimită copilul la școală „pe un plan făcut peste noapte de Orban”.

„La scoala sau nu?

Eram foarte aproape sa imbratisez ideea reintoarcerii copiilor la scoala de la 1 iunie. Apoi m-am gandit la masurile care trebuie luate pentru a ne simti copiii in minima siguranta si m-a lovit groaza. Vreau sa-mi trimit copilul la scoala pe un plan gandit peste noapte de actualul ministru al educatiei? Sau de Ludovic Orban? Nu prea cred!

Felul in care au ratat startul luptei impotriva virususului sau cum au rasolit “scoala online” spune totul despre felul in care ei ar putea organiza intr-un timp atat de scurt reintoarcerea in siguranta la scoala. Asa ca, daca nu vrem ca ai nostri copii sa devina surse ambulante de raspandit virusi, trebuie sa ne luam gandul ca ei se vor intoarce la scoala pana in toamna. Este un sacrificiu necesar. (…)

Dragi elevi, parinti si dascali, acest an nu este un an pierdut. Viata ne trece printr-o incercare din care putem sa invatam mai multe decat din orice carte. Haideti sa nu ne panicam. Sa invatam sa convietuim cu virusul pana cand un vaccin va fi disponibil. Asa ca, haideti sa dezbatem ce e de facut. Sa nu mai lasam decizii atat de importante doar pe mana celor din cauza carora suntem azi aici”, a scris Tăriceanu, în urmă cu o zi, pe Facebook.