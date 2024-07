Economie Soluția japoneză pentru lipsa personalului specializat. Un robot va lucra la mentenanța căilor ferate







Lucrările feroviare au trecut la un alt nivel. Compania West Japan Railways (West JR), una din cele șase care formează Japan Railways Group, a prezentat recent „un robot umanoid” uriaș care va prelua lucrările ample la infrastructură feroviară.

Un robot va prelua sarcinile grele din lucrările feroviare

Încă nu se știe dacă noul robot va primi și un nume. Compania l-a descris generic „utilaj feroviar greu multifuncțional pentru întreținerea echipamentelor feroviare”. Tehnologia care stă la baza utilajului funcționează cu ajutorul unui prototip utilizat în exclusivitate de West JR.

Trei companii au lucrat pentru dezvoltarea robotolui. Este vorba de Jinki Ittai Co, un pionier în tehnologie robotică, Nippon Signal Co, o firmă specializată în IT și electricitate în infrastructură. Reprezentanții JR au declarat că au fost nevoiți să dezvolte acest robot umanoid din cauza lipsei de forță de muncă în lucrările de întreținere a infrastructurii, și nu neapărat doar pentru cele care țin de căile ferate.

Lipsa de personal este o problemă majoră în Japonia

Transportul utilajului multifuncțional greu se realizează cu un vehicul de construcții feroviare care susține și camera de control. Operatorul controlează robotul dintr-un cockpit și vede cu ajutorul camerelor unde și cum trebuie să acționeze, iar brațele utilajului sunt acționate de la distanță, potrivit publicației The Guardian.

Cu o înălțime de peste 12 metri, brațele mașinăriei pot fi completat cu diverse accesorii care pot transporta obiecte de până la 40 de kilograme. Pentru moment noul robot va fi utilizat doar pentru eliberarea căilor ferate de crengi și pentru vopsirea cadrelor metalice care susțin firele electrice.

Noua tehnologie va ajuta operatorul feroviar să-și acopere deficitul de personal, o problemă gravă pentru societatea îmbătrânită a Japoniei. De asemenea, noul robot umanoid va diminua și numărul accidentelor de muncă, precum căderile de la înălțime sau electrocutările. Reprezentanții companiei au precizat că vor introduce roboți și pentru alte operațiuni.